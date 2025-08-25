Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Londone praūžė garsusis Noting Hilo karnavalas

2025 m. rugpjūčio 25 d. 21:34
Spalvoti kostiumai, daug nuogo kūno ir Karibų ritmai: nesuskaičiuojama galybė šokėjų ir muzikos grupių Didžiosios Britanijos sostinės gatves vėl pavertė milžiniško vakarėlio vieta.
Daugiau nuotraukų (10)
Noting Hilo karnavalas laikomas viena didžiausių gatvės švenčių Europoje ir yra rengiamas nuo šeštojo dešimtmečio pabaigos. Jį sugalvojo imigrantai iš Karibų.
Sekmadienį Londono gatvėmis traukė jaunieji šokėjai, o pirmadienį savo gebėjimus demonstravo suaugusieji. BBC vertinimu, per abi karnavalo dienas gatvėse linksminosi iki 2 mln. dalyvių ir smalsuolių.
Karnavalą lydėjo afrokaribų tradicijoje įsišaknijusios kalipso ir soca muzikos garsai.
Kaip ir kasmet, neišvengta sulaikymų, pranešė Skotland Jardas. Vien tik pirmąją dieną sulaikyta dešimtys ginklų ar narkotikų turėjusių, tai pat pareigūnus puldinėjusių žmonių.
Pernai per Noting Hilo karnavalą žuvo du žmonės, įskaitant 32 metų moterį, kuri atėjo į šventę su trejų metukų dukrele ir pateko tarp peiliais besišvaistančių asmenų.
 
Jungtinė KaralystėLondonaskarnavalai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.