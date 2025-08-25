Mirė garsus aktorius, serialo „Sopranai“ žvaigždė Jerry Adleris

Geriausiai vyras buvo žinomas dėl Hesho Rabkino – mafijos boso Tony Soprano patikimo patarėjo – vaidmens.
Nors daugiau detalių apie jo mirtį neskelbta, J. Adlerio draugas Frankas J. Reilly patvirtino šią žinią socialiniame tinkle X.
„Jūs jį pažįstate iš vieno ikoniškų vaidmenų ir daugybės kitų pasirodymų. Tai visai neblogai žmogui, kuris aktorystę pradėjo tik sulaukęs 65 metų“, – rašė bičiulis.
J. Adleris kilęs iš teatro šeimos: jo tėvas Philas Adleris buvo „Group Theatre“ vadovas, o dėdė – aktorius Jacobas Pavlovichas Adleris. Pats Jerry prisipažino 2014 m. interviu, kad teatras buvo jo gyvenimo dalis nuo mažens.
Jis ilgus metus dirbo užkulisiuose, prisidėdamas prie didžiausių Brodvėjaus spektaklių. J. Adleris buvo originalios 1956 m. „Mano gražioji ledi“ produkcijos scenos vadovas. Jis taip pat dirbo prie tokių šou kaip „Annie“, „Marlene Dietrich“ ir „We Interrupt This Program…“.
Pirmą kartą kaip aktorius jis pasirodė 1991 m. seriale „Brooklyn Bridge“. Vėliau jį buvo galima išvysti tokiose populiariose televizijos laidose kaip „Quantum Leap“ ir „Law & Order“, taip pat jis turėjo pagrindinius vaidmenis serialuose „Hudson Street“ ir kitur. Tačiau daugiausiai pasaulis jį prisimins dėl šešių sezonų HBO seriale „Sopranai“.
Heshas Rabkinas, kurį vaidino J. Adleris, buvo T. Soprano patikimas patarėjas – paskolų davėjas, dažnai patardavęs jaunesniems mafijozams.
Aktorius Michaelis Imperioli socialiniuose tinkluose pagerbė savo kolegą.
„Jerry Adleris (1929–2025) buvo nuostabus aktorius ir pats geriausias žmogus. Jis įkūnijo H. Rabkino vaidmenį su humoru, išmintimi ir tikrumu – vienas iš mano mėgstamiausių veikėjų „Sopranose““, – rašė jis.
