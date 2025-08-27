Mirė tarptautinio pripažinimo sulaukusi vos 42-ejų ispanų kino žvaigždė: skausmo neslepia ir A. Banderasas

Per 18 metų trukusią karjerą ji pasirodė daugiau nei 30 filmų ir televizijos serialų. Plačiai aktorė išgarsėjo po pagrindinio vaidmens filme „Aš esu Juani“ (2006), kuris atvėrė duris į Ispanijos kino elitą. 2008 m. ji suvaidino juostoje „Mano kalinio kiemas“, kurią režisavo Belén Macías, o prodiusavo Pedro Almodóvaras.
Tarptautiniu mastu ji pasirodė 2013 m. Holivudo filme „The Cold Light of Day“ kartu su Sigourney Weaver ir Bruce’u Willisu, taip pat britų juostoje „Bunny and the Bull“ (2009) su Noeliu Fieldingu ir Richardu Ayoade.
Ji atliko ryškų vaidmenį „Amazon Prime“ seriale „Fortitude“, o paskutinį kartą ekrane pasirodė „Apple TV+“ projekte „Love You To Death“, kuris buvo nufilmuotas 2023 m. rugpjūtį ir pasirodė šiemet. Juostoje ji įkūnijo Martą – nėščią moterį, atnaujinančią ryšį su vaikystės draugu, sergančiu širdies vėžiu.
Reklamuodama šį serialą, aktorė kalbėjo apie ligos poveikį artimiesiems.
„Serialas kelia daug klausimų apie mirtį ir gyvenimą, nes neįmanoma kalbėti apie mirtį nekalbant apie gyvenimą ir kaip tu jį gyveni“, – sakė ji.
V. Echegui gimė Madride 1983 m. Iš pradžių studijavo sociologiją, bet vėliau pasirinko aktorystę ir mokėsi Karališkojoje dramos meno mokykloje. Karjerą pradėjo televizijoje.
Žinia apie jos mirtį plačiai sukrėtė visą Ispaniją ir ne tik.
„Giliai sukrėtė Verónicos Echegui netektis – aktorės su milžinišku talentu ir nuolankumu, kuri mus paliko pernelyg anksti“, – rašė Ispanijos premjeras Pedro Sánchezas.
„Šiandien Ispanijos kinas gedėjo dėl Verónicos Echegui mirties. Mano užuojauta šeimai ir draugams“, – pridėjo aktorius Antonio Banderas.