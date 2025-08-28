Plinta pikantiškas aktorės Scarlett Johansson kadras su kolega: gerbėjams kilo spėlionių

Nuotraukoje, kuria savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo J. Bailey, matosi, kaip jis žaisdamas kanda S. Johansson į kaklą, o ji seksualiai pozuoja.
Po nuotrauka pasipylė spėlionių kupini komentarai – internautai ėmė kelti klausimus, ar jie nesusitikinėja.
Šį kadrą pamatę internautai liko sutrikę, nes iš tiesų J. Bailey yra viešai prisipažinęs, kad yra homoseksualus, o S. Johansson – ištekėjusi už Colino Josto.
Kad ir kaip bebūtų, gerbėjai buvo susižavėję šiuo kadru ir tikino, kad jiedu būtų puiki pora, nes vienas kitam labai tinka.
„Ar jie draugauja?“, – klausė vienas internautas.
„Jie būtų tobula pora!“ – rašė kitas.
„Turite kartu suvaidinti romantinėje komedijoje!“, – pridūrė dar vienas.