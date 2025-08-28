Skiriasi vyriausias Alos Pugačiovos anūkas Nikita Presniakovas ir Aliona Krasnova: „Sprendimas nebuvo lengvas“

Nepaisant išsiskyrimo, Aliona ir Nikita palaiko draugiškus santykius.
Buvę sutuoktiniai kartu buvo dešimt metų. Paskutiniai jų santykių metai, pažymėti nesutarimais, prabėgo Amerikoje, kur Nikita filmavo muzikinius vaizdo klipus garsenybėms, o Aliona rūpinosi namų ūkiu.
Manoma, kad nesutarimai prasidėjo būtent svetur, nes poros gyvenimo lygis nebuvo toks aukštas, kaip Rusijoje. Pats pora gandų nekomentuoja.
Pati Aliona žinią patvirtino socialiniuose tinkluose.
„Mes buvome kartu beveik dešimtmetį. Susipažinome labai anksti, kai dar tik mokėmės pažinti save ir šį pasaulį. Ir visi šie metai buvo pilni įvairių dalykų – šviesos, džiaugsmo, klaidų, sunkumų, bet svarbiausia – jie buvo pilni patirties.
Šiandien suprantame, kad mūsų požiūriai į gyvenimą ir ateitį labai skiriasi. Skirtingai matome šeimą, santykių vaidmenis ir tai, koks turėtų būti kitas gyvenimo etapas. Tai nereiškia, kad kas nors yra teisus ar kaltas. Tai reiškia, kad mes augome skirtingomis kryptimis.
Šis sprendimas nebuvo lengvas. Bet mes pasirenkame sąžiningumą ir dėkingumą. Gerbiame viską, ką patyrėme kartu, ir liekame žmonėmis, kurie linki vienas kitam tik laimės“, – rašė ji.
Ala PugačiovaanūkasNikita Presniakovas
