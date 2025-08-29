Aktorius Noah Centineo – sunkiai atpažįstamas: nustebino ryškia kūno transformacija

29-erių aktorius, išgarsėjęs romantiškų filmų serijoje „To All The Boys“ kaip Peteris Kavinsky, ilgai buvo laikomas širdžių ėdiku. Tačiau dabar, ruošiantis naujam vaidmeniui, jis atsisakė švelnaus berniuko įvaizdžio ir virto tvirtu, raumeningu kovotoju.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., aktorius savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo asmenuke, kurioje pozavo be marškinėlių ir pademonstravo įspūdingą kūno formą: ryškūs bicepsai, išraiškingi pečiai ir pilvo presas pribloškė gerbėjus.
Ne tik sportiška figūra, bet ir visa jo išvaizda sulaukė dėmesio – Noah pasirodė su ilgais, garbanotais šviesiais plaukais ir tvarkingai prižiūrėta barzda.
Nuotraukoje matėsi, kad jis yra filmavimo priekaboje Sidnėjuje, o įrašą palydėjo trumpa žinute: „Road Brawler“ („Kelių chuliganas“, liet.).
Įrašas akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose. Komentaruose netrūko tiek gerbėjų, tiek įžymybių reakcijų: aktorė Rachel Zegler rašė „Palaukite“, Paris Hilton paliko širdelės jaustuką, o aktorius Taylor John Smith pridėjo trumpą „Bruh!“.
Vieni gerbėjai dalinosi GIF’ais iš „To All The Boys“ filmų, kiti juokavo: „Ar praleidau kokį skyrių??“ Kiti komentavo tiesiog: „Neįtikėtina.“
Kas laukia toliau?
N. Centineo naujasis įvaizdis susijęs su jo pasiruošimu vaidmeniui būsimame filme „Street Fighter“, sukurtame pagal kultinę to paties pavadinimo vaizdo žaidimų franšizę.
Pasak „Deadline“, filme pasirodys ir daugybė ryškių aktorių: Hirooki Goto kaip E. Honda, Bollywood žvaigždė Vidyut Jammwal kaip Dhalsim, Davidas Dastmalchianas kaip legendinis piktadarys M. Bison, Orville Peck kaip Vega, Callina Liang kaip Chun-Li, Andrew Koji kaip Ryu, Jasonas Momoa kaip Blanka, Cody Rhodes kaip Guile, Roman Reigns kaip Akuma ir Curtis „50 Cent“ Jackson kaip Balrog. Režisierius – Kitao Sakurai, o filmo premjera numatoma 2026 m.
Be to, aktorius, anot pranešimų, pasiruošęs dar vienam ambicingam projektui – jis atliks jaunojo Johno Rambo vaidmenį naujame filme, kuriame bus pasakojama Sylvesterio Stallone sukurto herojaus jaunystės istorija.
Filmas remsis Davido Morrello 1972 m. romanu „First Blood“. Režisuoti imsis Jalmari Helander, o scenarijų rašo Rory Haines ir Sohrabas Noshirvani.