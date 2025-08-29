Po garsiųjų T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių – internautų akys krypsta į jo buvusiąja: pasidalijo mįslinga žinute

T. Kelce'as ir K. Nicole buvo kartu nuo 2017 iki 2022 metų. Netrukus po išsiskyrimo pasirodė gandai, kad triskart „Super Bowl“ čempionas esą buvo „pernelyg šykštus“.
„Nesakyčiau, kad aš ją išlaikiau. Ji turėjo finansiškai stabilų gyvenimą ir savo karjerą. Bet būtų beprotiška manyti, jog niekada nepadėjau ar nedaviau kelių tūkstančių maisto išlaidoms. Tačiau iš jos sulaukdavau to paties.
Kartu buvome penkerius metus. Šimtas dolerių čia, šimtas ten – apie tai net nebuvo galvojama“, – gandus yra paneigęs sportininkas.
Nors T.Kelce'as K. Nicole praeityje jau seniai, žmonės vis dar linkę ją prisiminti.
Prieš kelias dienas internete atgimė senas vaizdo įrašas, kuriame K. Nicole žingsniuoja podiumu. Tai išprovokavo komentarus, esą T. Kelce'as „prarado“ vertingus santykius.
Vien šį ketvirtadienį vaizdo įrašą jau buvo peržiūrėję daugiau nei 18,8 mln. kartų.
Kas yra Kayla Nicole?
Dar prieš tapdama populiaria „Instagram“ influencere, turinčia 844 tūkst. sekėjų, K. Nicole dirbo sporto žurnaliste. Ji baigė žurnalistikos studijas „Pepperdine“ universitete.
Šiandien moteris daugiausia dėmesio skiria savo sveikatingumo prekės ženklui „Tribe Therepe“.
„Jis orientuotas į psichologinę treniruočių pusę, kuri man yra labai svarbi ir artima. Tikiu, kad kai tavo mintys sveikos, tada ir kūnas seks paskui“, – sakė ji leidiniui People.com.
Po išsiskyrimo su Travisu K. Nicole nebuvo pastebėta su nauju mylimuoju. Taip pat ji užsiminė, jog „atletų etapas“ jau praeityje.
„Niekada nesakau niekada, bet nuoširdžiai manau, kad sportininkų jau nebenoriu. Man patinka vyrai, turintys galią, ir, manau, tokie vyrai mėgsta mane.
Norėčiau susitikinėti su kokiu muzikos prodiuseriu ar įrašų kompanijos vadovu. Tokiu, su kuriuo galėtume kartu sėdėti pirmoje eilėje per „Lakers“ rungtynes. Tai – mano tipas“, – yra sakiusi ji.
Subtili reakcija į Kelce sužadėtuves
K. Nicole viešai nepasveikino T. Kelce'o ir T. Swift susižadėjus, tačiau pasidalijo daug pasakančia žinute „Instagram“.
Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jų sužadėtuvės užtvindė internetą, K. Nicole įkėlė vaizdo įrašą, kuriame aktorė Tracee Ellis Ross kalba apie džiaugsmo galią.
„Manau, kad džiaugsmas skiriasi nuo laimės. Laimę gali nusipirkti „7-Eleven“, o džiaugsmas – tai kažkas, ką reikia užsitarnauti, išsiugdyti, praktikuoti.
Džiaugsmas turi šaknis, jis kuria erdvę. Džiaugsmas – tai požiūris, tai gyvenimo perspektyva“, – dalijosi ji.
Dalis gerbėjų įsitikinę, jog tai buvo K. Nicole būdas subtiliai sureaguoti į buvusiojo sužadėtuves. Tačiau tik ji pati žino, ką iš tiesų norėjo tuo pasakyti.
