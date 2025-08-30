Europos širdyje – karališkos vestuvės: pasakiškos ceremonijos metu ištekėjo Lichtenšteino princesė

Poros, savo sužadėtuves paskelbusios dar 2024-ųjų spalį, santuokos ceremonija vyko Šv. Floriano katedroje Vaduce, nors jaunavedžiai gyvena Londone, rašo Dailymail.com.
28-erių princesė, vienintelė sosto įpėdinio princo Aloiso ir princesės Sofijos dukra, savo ypatingąją dieną atrodė išties karališkai, o jos įvaizdį papildė ant dailiai į kuodą sušukuotų šviesių plaukų spindėjusi tiara.
Nuotakos pasirinkta balta suknelė, nors ir tradicinė, turėjo modernių akcentų – permatomos pečių detalės, nėrinių ir tiulio derinys suteikė aprangai tekstūros ir išskirtinumo.
Princesė neatsisakė ir klasikinio atributo – ilgo nuometo, kuris grakščiai driekėsi katedros laiptais.
Į katedrą princesę atlydėjo tėvas, o pamergės rūpinosi ilga jos ilgu nuometu.
Prie katedros pasveikinti jaunavedžių susirinko minios. Porą jie pasitiko plojimais, o princesė švytėdama mojavo susirinkusiems.
Tai – pirmosios sužadėtuvės ir vestuvės iš keturių Aloiso ir Sofijos vaikų. Marie Caroline turi vieną vyresnį brolį, princą Josephą Wenzelį, bei du jaunesnius – princą Georgą ir princą Nikolausą.
Jaunikis, 33-ejų Leopoldas Maduras Vollmeris, yra investicijų vadybininkas, kilęs iš Karakaso. Jis mokėsi Jungtinėje Karalystėje – lankė prestižinę Harrow mokyklą, bakalauro studijas baigė Šv. Andriaus universitete, o magistro laipsnį įgijo Londono universiteto „Queen’s College“.
Naujoji jo žmona baigė Menų bakalauro studijas Paryžiaus ir Niujorko „Parsons School of Design“, kur studijavo mados dizainą.
Į svečių sąrašą pateko gausybė aristokratų – tarp jų princas Philippas ir princesė Isabelle iš Lichtenšteino, princas Nikolausas iš Lichtenšteino ir Liuksemburgo princesė Margaretha, grafas Franzas Clemensas von Waldburg-Zei ir kiti.
Nors princesės Marie Caroline tėvas vieną dieną taps karaliumi, pagal Lichtenšteino taikomą agnatinės primogenitūros paveldėjimo tvarką – unikalią tarp Europos monarchijų – moterys sosto paveldėjimo eilėje nedalyvauja. Todėl princesė, priešingai nei jos broliai, sosto negalės paveldėti.