Kim Kardashian gerbėjus šokiravo keistos procedūros Pietų Korėjoje: injekcijos, lipni juosta ant antakių ir kaukės

44-erių milijonierė kartu su seserimi Khloe Kardashian bei draugėmis La La Anthony ir Stephanie Shepherd viešėdama Pietų Korėjoje, pasidalijo nuotraukomis iš itin neįprastų grožio procedūrų.
Vienoje nuotraukoje matyti, kaip Kim ranka suveržiama tvarsčiais, o į veną leidžiamas neaiškus skystis. Vienas gerbėjas net pajuokavo, kad tai atrodo kaip kokteilis, kiti teiravosi, koks tai skystis.
Kitoje nuotraukoje matyti, kaip Kim užklijuota lipni juosta ir pleistrai ant antakių – gerbėjai spėjo, kad ji juos dažė. Dar kituose kadruose K.Kardashian veidą dengė balta kaukė, primenanti egzotišką veido priežiūros ritualą.
Paaiškinimo, ką tiksliai daro, Kim nepateikė.
„Mes tai darome“, – trumpai džiaugėsi ji.
Į Pietų Korėją moterys skrido privačiu „Kim Air“ lėktuvu.
Pastaruoju metu K.Kardashian vis dažniau kalba apie sveikatą. Ji yra pripažinusi, kad jautėsi taip, lyg jos kūnas byrėtų, kol neatrado kamieninių ląstelių terapijos.
Socialiniuose tinkluose Kim papasakojo, kad kamieninės ląstelės padėjo atsikratyti peties ir nugaros skausmų. Anot jos, gydymas, atliktas Meksikoje, tapo tikru išsigelbėjimu, nes JAV ši terapija dar neprieinama.
„Esu labai dėkinga už šią galimybę, tikiuosi, kad mokslas toliau vystysis ir kuo daugiau žmonių galės pasinaudoti šiuo gydymu“, – sakė ji.
K.Kardashian anksčiau yra kalbėjusi ir apie psoriazę – prieš garsųjį „Met Gala“ renginį ji patyrė stiprų ligos paūmėjimą, kuris stipriais bėrimais ir niežėjimais pasireiškė net ant veido.