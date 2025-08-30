Meghan Markle nenustoja šokiruoti: atskleidė iš proto variusią karališkosios šeimos taisyklę

Prieš pasirodant antrajam jos „Netflix“ serialo „With Love“ sezonui, hercogienė rugpjūčio 26-ąją davė interviu „The Circuit with Emily Chang“ – „Bloomberg Original“ laidoje, kur atvirai prabilo apie gyvenimą rūmuose ir jai taikytą protokolą.
Paklausta, ar jautė „vidinę įtampą“ bandydama atrodyti prieinama visuomenei, Meghan atsakė, jog labiausiai stengėsi išlikti savimi.
Tačiau, nepaisant šio siekio, ji prisiminė vieną gana netikėtą aprangos taisyklę.
„Turėjau visada dėvėti kūno spalvos pėdkelnes. Būkime atviri – tai visiškai nebuvo man būdinga. Pėdkelnių nebuvau mačiusi nuo aštuntojo dešimtmečio, kai jos pardavinėtos plastikinėse kapsulėse.
Tai atrodė šiek tiek netikra. Bet čia tik smulkmena“, – kalbėjo Meghan.
Ji paaiškino, kad šis pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip aprangos protokolas ribojo jos saviraišką. „Kai gali rengtis taip, kaip nori, sakyti tai, kas tikra, ir būti erdvėje natūraliai – tai ir yra buvimas savame kailyje“, – sakė žinoma moteris.
Šiandien, pasak hercogienės, ji nebejaučia poreikio niekam nieko įrodinėti.
„Tai naujas mano gyvenimo etapas. Dabar man nebereikia įrodinėti, kas aš esu“, – sakė M. Markle.
Tai ne pirmas kartas, kai Meghan prabilo apie mados protokolą rūmuose. Dar 2022 m. „Netflix“ dokumentikoje „Meghan and Harry“ ji atskleidė, kad karališkojoje šeimoje dažniausiai rinkdavosi „nutildytus tonus“, kad neišsiskirtų iš minios.
„Kiek žinau, niekada negalėjai vilkėti tos pačios spalvos kaip Jos Didenybė karalienė Elžbieta. O jei vyksta šeimos renginys, taip pat nederėjo vilkėti tokios pačios spalvos kaip kiti aukštesnio rango nariai,“ – pasakojo hercogienė.
