Prisimenate berniuką iš prieš pusę amžiaus pasirodžiusio filmo „Nasrai“? Turtus jis kraunasi iki šiol

Jeffrey Voorhees buvo vos dvylikos, kai įkūnijo berniuką Alexą Kintnerį – vieną pirmųjų ryklio aukų, kuris filme žuvo ant pripučiamos valtelės. Nors ekrane jis išbuvo mažiau nei minutę, ši rolė vis dar neša apčiuopiamą naudą.
„Mokėti verta už mirtį,“ – juokauja dabar 62-ejų Voorhees. – „Buvau vaikas, kuris filme pasirodė vos akimirkai, bet egzistuoja tikri „Nasrų“ fanatikai.“
Aktorius atskleidė, kad iki šiol uždirba solidžias sumas iš suvenyrų pasirašymų, gerbėjų susitikimų ir renginių visame pasaulyje.
„Vienas vyras iš Anglijos nupirko 125 nuotraukas. Skraidau po pasaulį, gaunu apie 10 tūkstančių svarų (11,5 tūkst. dolerių) už vieną tokią išvyką,“ – sakė jis.
Be to, J. Voorhees veda ekskursijas Martha’s Vineyard saloje Masačusetse, kur buvo filmuoti „Nasrai“. Pasak jo, bilietų paklausa išauga dvigubai, jei ekskursijoje dalyvauja jis pats.
Kiekvieną kartą, kai filmas transliuojamas televizijoje, aktorius sulaukia honoraro.
„Brolis iš Portugalijos man rašo: „Geros naujienos, ką tik numirei per televiziją. Lauk čekio“,“ – juokiasi jis.
Aktorius ilgą laiką jis stengėsi nuslėpti savo praeitį, tačiau galiausiai suprato, kad ši patirtis jam atneša ne tik pinigus, bet ir žmonių džiaugsmą.
„Iš pradžių slapstydavausi, bet galiausiai suvokiau, kad tai gali būti puikus būdas uždirbti ir pradžiuginti gerbėjus,“ – sako jis.
„Nasrai“ tebėra vienas ikoniškiausių filmų istorijoje – jis sulaukė trijų tęsinių, atrakcionų parkuose jam dedikuotų atrakcionų, vaizdo žaidimų ir gausybės suvenyrų. Franšizė pasaulyje uždirbo daugiau nei 800 mln. dolerių.