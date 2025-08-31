Atkasta princesės Dianos laiko kapsulė: paviešinta, kas buvo jos viduje

Nors laiko kapsulė turėjo būti atidaryta praėjus šimtmečiams po jos užkasimo, visgi dėl naujos vaikų klinikos statybos reikėjo nugriauti sieną, kurioje ji buvo. Būtent todėl ligoninė nusprendė ją atidaryti dabar.
„The Times“ skelbė, kad kapsulė buvo šiek tiek apgadinta vandens, tačiau viduje esantys daiktai išliko beveik nepažeisti.
Į ją daiktus tada sudėjo du vaikai – Sylvia Foulkes ir David Watson, kurie laimėjo konkursą populiarioje vaikų televizijos laidoje „Blue Peter“.
Vaikai nusprendė įdėti saulės energija varomą skaičiuotuvą, britų monetas, medžių sėklas, perdirbto popieriaus lapą, Europos pasą, nešiojamą televizoriaus žiūrėjimo įrenginį ir dainininkės Kylie Minogue 1990 m. albumo „Rhythm of Love“ kopiją.
Taip pat buvo pridėta princesės Dianos nuotrauka, tuo metu neseniai išleistas žurnalo „Times“ numeris ir S. Foulkes bei D. Watson laiškai, kuriuos profesionalai bandys išgelbėti nuo drėgmės poveikio ir atkurti.
Kapsulės iškasimą prižiūrėjęs „Great Ormond Street“ ligoninės vykdomasis direktorius Jasonas Dawsonas teigė, kad tai buvo neeilinė patirtis.
„Neabejoju, kad jei Diana vis dar būtų su mumis, ji vis dar būtų kažkaip su mumis susijusi. Ji tikrai buvo kažko ypatingo simbolis“, – kalbėjo J. Dawsonas.
Velionė princesė Diana 1989 m. buvo itin gerbiama dėl nuolatinių vizitų pas ligoninėje gydomus vaikus.
Ji dažnai atsivesdavo ir savo sūnus, princą Williamą ir princą Harry. Net ir po motinos mirties, abu princai pasekė savo motinos pėdomis ir iki šiol užsiima labdaringa veikla. Jie netgi tiesiogiai bendradarbiauja su organizacijomis, su kuriomis bendravo jų motina.
Beje, ši princesės Dianos užkasta kapsulė atspindėjo vieną ankstesnę karališkąją ceremoniją.
1872 m. tuometinė Velso princesė Alexandra padėjo senesniojo ligoninės pastato pamatinį akmenį ir užantspaudavo laiko kapsulę, kurioje buvo „The Times“ egzempliorius ir karalienės Viktorijos nuotrauka. Tačiau kapsulė niekada nebuvo rasta.