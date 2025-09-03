Automobilyje rasta negyva 32-ejų „TikTok“ žvaigždė: kartu su ja – visa šeima

Tą dieną Gvadalacharos San Andrés rajone policija apleistame pikape aptiko keturis plastiku apvyniotus kūnus. Paaiškėjo, kad tai – pati Esmeralda, jos vyras Roberto Carlos Gil Licea (36 m.), sūnus Gael Santiago (13 m.) ir jauniausioji dukra Regina (7 m.).
Pareigūnai nustatė, jog šeima greičiausiai nužudyta autoservise, prie kurio vėliau ir buvo paliktas automobilis. Stebėjimo kamerų įrašai užfiksavo pikapą atvažiuojant į dirbtuves, o kraujo bei balistiniai tyrimai patvirtino smurtinę nusikaltimo eigą.
Prokuroras Alfonso Gutiérrez Santillán patvirtino, kad įkalčiai rodo, jog šeima nužudyta būtent toje vietoje.
Įtarimų sukėlė ir Roberto verslo ryšiai – jis užsiėmė automobilių prekyba bei pomidorų auginimu Michoakane. Buvo sulaikyti trys tame servise dirbę vyrai, bet dėl įrodymų stokos jie paleisti. Vis dėlto netrukus jie patys tapo aukomis – pagrobti dienos šviesoje, trys dingo be žinios, o vienam pavyko pasprukti.
Esmeralda savo „TikTok“ paskyrą susikūrė 2020 m. Pirmieji įrašai buvo nuotaikingi, tačiau vėliau ji pradėjo kurti gyvenimo būdo bei kelionių turinį, kurį sekė daugiau nei 43 tūkst. žmonių.
Vos kelioms savaitėms iki mirties, rugpjūčio 7-ąją, ji paskelbė paskutinį įrašą – automobilyje savo rančoje. Kitame vaizdo įraše matyti jos baltas pūkuotas šuo, lakstantis po kiemą.
Po žinios apie tragediją prie šių įrašų pasipylė sekėjų užuojautos.