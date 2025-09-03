Internetą sprogdina sparčiai populiarėjanti žvaigždė: „Ibiza Final Boss“ žada susikrauti turtus

J. Kay išgarsėjo beveik per naktį dėl išskirtinės išvaizdos – tobulai simetriško „bliudelio“ formos kirpimo, nepriekaištingos barzdos, užapvalintų akinių nuo saulės, masyvios auksinės grandinės ir plačios šypsenos. Šis įvaizdis socialiniuose tinkluose išolito it virusas, o pats J. Kay tapo tarsi gyva karikatūra tipinio Ibizos poilsiautojo įsikūnijime.
Po trumpo vizito gimtinėje jis vėl grįžo į Ibizą kartu su draugais, kur rengia pasirodymus garsių klubų vakarėliuose. Prekės ženklų ir kultūros ekspertas Nickas Ede'as prognozuoja, kad per metus jis gali uždirbti bent 336 tūkst. JAV dolerių (288 tūkst. eurų) iš pasirodymų naktiniuose klubuose, sutarčių su prekių ženklais ir atributikos pardavimo. Vien už pasirodymą klube jis galėtų gauti nuo 6,5 iki 13,5 tūkst. dolerių (5–12 tūkst. svarų).
Į jo fenomeną jau sureagavo ir žinomi prekių ženklai – Jungtinės Karalystės kepyklų tinklas „Greggs“ sukūrė meduolinį žmogeliuką su jo atvaizdu, „Currys“ pavertė jį dulkių siurbliu „Henry Hoover“, o kelionių organizatorius „On The Beach“ jo kirpimą panaudojo kaip paplūdimio skėtį reklamoje. Net „Booking.com“ viešai pasiūlė pratęsti jo viešnagę Ibizoje.
J. Kay ėmė diktuoti net madas – didmenininkai fiksuoja augančią auksinių grandinių, juodų marškinėlių be rankovių, rankinių ant juosmens, didelių akinių bei „Final Boss“ perukų paklausą. Tuo metu jis pats suplanavęs pasirodymus ir Jungtinės Karalystės naktiniuose klubuose, o pramogų pasaulio atstovai svarsto, kad netrukus jį išvysime ir televizijos ekranuose.
Net ir socialiniuose tinkluose pasklidęs vaizdo įrašas, parodantis nedidelį plaukų retėjimą pakaušyje, nesumažino jo populiarumo.
„Jis akimirksniu atpažįstamas ir sugeba tai paversti savo privalumu“, – sako prekės ženklų ekspertas N. Ede'as. – „Turint patyrusį agentą, jis be vargo gali uždirbti šešiaženkles sumas. Žmonės jį mėgsta, nes jis įkūnija jų įsivaizduojamą Ibizos legendą.“
