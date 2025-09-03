M. Galkino paviešintose šeimos akimirkose iš Rygos akį traukė A. Pugačiova: akyliausi gūžčiojo pečiais

Tai, kad garsioji šeima lankėsi kaimyninės šalies sostinėje, atskleidė pats komikas, socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje paviešinęs viešnagės kadrus.
Prie nuotraukų M. Galkinas nepridėjo jokių komentarų – tik kelis jaustukus. Vis dėlto, jaukios šeimos akimirkos akimirksniu ištirpdė internautų širdis.
Įrašas sulaukė šimtų tūkstančių patiktukų ir tūkstančių komentarų, kuriuose – pagyros puikiai atrodančiai šeimai.
„Kokie gražūs! Būkite laimingi ir sveiki!“, „Kaip malonu matyti laimingą šeimą. Ala Borisovna, jūs nuostabi“, „Jūs spinduliuojate laimę! Visi tokie gražūs ir džiaugsmingi!“, „Kokie gražūs, laimingi, šviesūs veidai! Ala Borisovna atrodo tiesiog nuostabiai! Maksimai, saugokite ją!“, „Štai taip nepastebimai ir vaikai paaugo“, „Ala Borisovna – gražuolė. Visi gražūs, bet ji tiesiog nuostabi“, „Vau, kokia grožybė. Vaikai auga, o tėvai jaunėja!“, – rašė komentatoriai.
Vis dėlto, atsirado ir skeptikų. Kai kurie internautai suabejojo nuotraukų tikrumu – esą A. Pugačiova taip jaunai atrodo tik fotošopo dėka.
„Kam tiek daug fotošopo“, – po nuotraukomis teiravosi sekėja.