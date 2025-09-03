Po 9 užraktais sūnų slėpusi Fergie pagaliau parodė, kaip jis atrodo: skyrė ypatingus žodžius

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rugpjūčio 29-ąją dainininkės Fergie ir aktoriaus Josho Duhamelio sūnus Axlas atšventė 12-ąjį gimtadienį. Šia proga 50-metė atlikėja pasidalijo sūnaus nuotraukomis, nors paprastai vengia rodyti berniuką socialiniuose tinkluose.
Prie nuotraukų Fergie parašė, jog didžiuojasi matydama, koks savarankiškas ir geras žmogus auga jos sūnus. Ji džiaugiasi kartu su juo atrandanti pasaulį ir stebinti jo pomėgius.
„Matyti, kaip Axlas bręsta, – tikras džiaugsmas“, – sakė atlikėja, pridurdama, kad labiausiai didžiuojasi būdama jo mama.
Fergie ir buvęs vyras Joshas Duhamelis saugo savo privatumą, todėl sūnaus gyvenimo viešai nerodo.
Nors pora išsiskyrė 2019-ųjų lapkritį, jiedu išlaiko pagarbų ryšį. Aktorius yra pabrėžęs, kad skyrybos vyko be pykčių – abu, pirmiausia, galvojo apie sūnaus gerovę. Oficialiai skyrybų procesas truko dvejus metus.
Po skyrybų Joshas dar kartą vedė ir tapo sulaukė berniuko Shepardo, kuriam šiuo metu dveji. Fergie apie savo asmeninį gyvenimą kalbėti nesiryžta.
