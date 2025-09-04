Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Iš Lady Gagos – netikėta žinia: likus vos kelioms valandoms iki pasirodymo jį atšaukė

2025 m. rugsėjo 4 d. 12:54
Lrytas.lt
Likusioms vos kelioms valandoms iki pasirodymo Majamyje, Lady Gaga atšaukė savo naujausią „Mayhem Ball Tour“ koncertą dėl „rimtos rizikos“ pažeisti balso stygas.
Daugiau nuotraukų (4)
Superžvaigždė turėjo surengti dviejų su puse valandos šou „Kaseya Center“ arenoje, kur jau koncertavo sekmadienį ir pirmadienį.
Liūdną žinią ji pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
„Labas visiems, man labai labai gaila, bet turiu nukelti šį vakarą Majamyje numatytą koncertą.
Per vakar vykusias repeticijas ir šiandieninį balso apšilimą mano balsas buvo labai įsitempęs, o gydytojas ir vokalo treneris patarė nerizikuoti dėl galimos žalos.
Norėčiau būti kieta ir viską įveikti dėl jūsų, bet nenoriu rizikuoti ilgalaike ar net nuolatine žala balso stygoms.
Mūsų visų patirtis rodo, kad rizika labai didelė, ypač tokio masto šou, kuriame kiekvieną vakarą dainuoju gyvai.
Tai buvo labai sunkus ir skausmingas sprendimas, bet labiau bijau ilgalaikių pasekmių balsui. Labai tikiuosi, kad galėsite man atleisti ir priimti mano nuoširdžią atsiprašymą už nusivylimą ar nepatogumus.
Labai stengiausi, kad to išvengčiau. Labai rūpinuosi savimi, kad galėčiau atlaikyti tokį fiziškai sunkų pasirodymą. Labai myliu savo gerbėjus, jus gerbiu ir tikiuosi, kad priimsite šią nuoširdų atsiprašymą. Stengiamės kuo greičiau perkelti koncertą“, – rašė ji.
Kol kas neaišku, ar „Oskaro“ ir „Grammy“ laureatė tęs turą pagal planą – artimiausias jos pasirodymas numatytas rugsėjo 6–7 d. Niujorko „Madison Square Garden“.
Turą, prasidėjusį liepą ir skirtą septintajam atlikėjos albumui, planuojama tęsti Europoje – Londone, Milane, Barselonoje, Paryžiuje ir kituose miestuose.
Panašūs atvejai muzikos pasaulyje nėra reti – dėl balso problemų koncertus buvo priverstos nukelti tokios atlikėjos kaip Adele, Shakira ar Ariana Grande.
Lady GagadainininkėKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.