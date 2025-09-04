Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė legendinis italų dizaineris Giorgio Armani

2025 m. rugsėjo 4 d. 16:30
Lrytas.lt
Mirė italų mados dizaineris ir milijardierius Giorgio Armani, praneša BBC. Legenda mirė sulaukęs 91 metų. Mirties priežastis kol kas nėra aiški.
Daugiau nuotraukų (12)
Jis buvo tikras itališko stiliaus ir elegancijos simbolis, pakeitęs vyrų ir moterų kostiumų suvokimą ir pritaikęs juos šiuolaikinei auditorijai.
Armani garsėjo ir kaip verslininkas – jo įmonė kasmet sugeneruodavo daugiau nei 2 mlrd. svarų pajamų.
„Jis dirbo iki paskutinių dienų, atsidavęs įmonei, kolekcijoms ir daugybei ateities projektų“, – rašoma oficialiame „Armani“ prekės ženklo pranešime „Instagram“.
Jame priduriama, kad dizaineris buvo „nenugalimas iki pat galo“.
Giorgio Armani Italijos mados namai įkurti 1975 metais.
„Giorgio Armani“ gamina ir pardavinėja prabangius drabužius, aksesuarus, kosmetikos prekes, kvepalus, kremus odai, akinius, laikrodžius ir papuošalus.
ArmaniMirtisnetektis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.