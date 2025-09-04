Mirė legendinis italų dizaineris Giorgio Armani

Jis buvo tikras itališko stiliaus ir elegancijos simbolis, pakeitęs vyrų ir moterų kostiumų suvokimą ir pritaikęs juos šiuolaikinei auditorijai.
Armani garsėjo ir kaip verslininkas – jo įmonė kasmet sugeneruodavo daugiau nei 2 mlrd. svarų pajamų.
„Jis dirbo iki paskutinių dienų, atsidavęs įmonei, kolekcijoms ir daugybei ateities projektų“, – rašoma oficialiame „Armani“ prekės ženklo pranešime „Instagram“.
Jame priduriama, kad dizaineris buvo „nenugalimas iki pat galo“.
Giorgio Armani Italijos mados namai įkurti 1975 metais.
„Giorgio Armani“ gamina ir pardavinėja prabangius drabužius, aksesuarus, kosmetikos prekes, kvepalus, kremus odai, akinius, laikrodžius ir papuošalus.