Rygos prekybos centre apsilankiusi A. Pugačiova nustebino darbuotojus: paaiškėjo, ką ji įsigijo

Šia žinia socialiniuose tinkluose pasidalijo pati drabužių parduotuvė „TC Spice“.
Socialiniuose tinkluose parduotuvės darbuotoja pasidalijo nuotrauka su dainininkė.
„Mus aplankė pasaulinio lygio žvaigždė – Ala Pugačiova!
Ala Borisovna, ačiū, kad pasirinkote mus.
Mums didžiulė garbė matyti Jus mūsų parduotuvėje. Džiaugiamės, kad mūsų megztinis dabar yra jūsų garderobe. Tegul jis suteikia jaukumą ir įkvėpimą, kaip ir jūsų vizitas suteikė džiaugsmo mums!
Dabar mes tiksliai žinome: mūsų parduotuvė – tai vieta, kur stilių renkasi ne tik kokybės vertintojai, bet ir pasaulinės scenos legendos!“, – rašyta socialiniame tinkle.
