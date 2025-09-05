Jungtinės Karalystės karališkoje šeimoje – širdį verianti netektis

Oficialioje žinutėje teigiama, kad ji „ramiai mirė praėjusią naktį Kensingtono rūmuose, artimųjų apsuptyje“. Virš Bekingemo rūmų iškeltos vėliavos nuleistos iki pusės stiebo, rašo BBC.
Katarina, Kento hercogienė, buvo vyriausia gyva britų karališkosios šeimos narė ir ilgametė princo Edvardo, Kentukso hercogo, pirmosios velionės karalienės Elžbietos II pusbrolio, žmona.
Plačioji visuomenė ją ypač pažinojo iš Vimbldono teniso čempionatų, kur ji dalydavo apdovanojimus, o neretai – ir paguodos žodžius sportininkams. Viena labiausiai įsiminusių akimirkų – 1993-aisiais ji apkabino ašarų nesuvaldžiusią Janą Novotną, o po penkerių metų įteikė jai nugalėtojos taurę.
Karališkoji šeima, išplatintame pareiškime reiškianti užuojautą Kento hercogui, jų vaikams ir anūkams, pažymėjo hercogienės „ištikimą tarnystę daugybei organizacijų, meilę muzikai ir ypatingą jautrumą jauniems žmonėms“.
Hercogienė buvo aistringa muzikos mylėtoja ir rėmėja. Ji mokė muzikos pradinukus Hule, kur daugelis jos auklėtinių nė neįtarė apie jos kilmę – čia ji buvo paprasčiausiai „ponia Kent“.
Vėliau ji įsteigė labdaros fondą, padedantį vaikams iš nepasiturinčių šeimų gauti instrumentus bei muzikinį išsilavinimą.
Ji pati giedojo Bacho chore, o mėgstamiausia jos melodija buvo Mocarto „Ave Verum Corpus“.
Katarina išsiskyrė ir savo religiniu pasirinkimu – 1994 m. tapo katalike, pirmąja karališkosios šeimos nare per daugiau nei 300 metų, pasirinkusia tokį kelią. Į Katalikų bažnyčią ją priėmė tuometinis Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Basilis Hume’as.
Ji taip pat savanoriavo labdaros organizacijoje „The Passage“, padedančioje benamiams – šią veiklą dabar aktyviai remia Velso princas.
Su Kento hercogu ji susilaukė trijų vaikų, tačiau ketvirtasis sūnus gimė negyvas. 1977-aisiais šis praradimas tapo itin sunkiu išbandymu – po kelių savaičių ligoninėje rūmai skelbė apie „nervinį išsekimą“. Tik vėliau hercogienė atvirai prisipažino, jog kentėjo nuo „ūmaus depresijos priepuolio“.
Visą gyvenimą ji išliko artima muzikai ir švietimui, o nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos sąmoningai pasitraukė iš ryškių oficialių pareigų, atsisakė HRH titulo ir sutelkė dėmesį į pedagoginę bei labdaringą veiklą.
Katarina gimė Jorkšyre, aristokratų žemvaldžių šeimoje. 1961-aisiais ištekėjo už princo Edvardo, Kentukso hercogo, karaliaus Jurgio V anūko. Vestuvės įvyko Jorko katedroje – tarp svečių buvo pati karalienė Elžbieta II ir princas Čarlzas, o tarp pamergių stovėjo princesė Ana.
Šiandien hercogienė paliko savo 89-erių vyrą, Kento hercogą, du sūnus ir dukrą.