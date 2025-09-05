Po gandų apie galimą šeimos pagausėjimą – pirmi žinomų Siamo dvynių kadrai su naujagimiu

Moterys „TikTok“ platformoje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pristatė kadrų koliažą. Įrašas buvo pavadintas vienu žodžiu – „palaimintos“ („blessed“, angl.) – ir papildytas grotažymėmis „sisterhood“ („seserystė“, angl.) bei „respect“ („pagarba“, angl.).
Gerbėjai iškart ėmė kelti klausimus – „Ar tai jų vaikas? Ar jos tik prižiūri kūdikį?“ – tačiau 35-erių Abby ir Brittany, išgarsėjusios dar 1990-aisiais ir turėjusios savo realybės šou TLC kanale, kol kas oficialiai nepatvirtino, ar mažylis yra jų.
Diskusijos kilo po to, kai rugpjūčio viduryje buvo paviešintos nuotraukos, kuriose seserys Arden Hillso (Minesotos) automobilių stovėjimo aikštelėje įkėlė kūdikį į juodą „Tesla“.
Žinia pasirodė netrukus po to, kai paaiškėjo, kad Abby dar 2021 m. ištekėjo už JAV kariuomenės veterano Joshua Bowlingo. Apie santuoką viešai pranešta tik pernai.
Jau 2003-ųjų dokumentiniame filme „Joined for Life“ seserys buvo atskleidusios svajonę vieną dieną turėti vaikų.
Abby ir Brittany turi dvi galvas, bet vieną kūną. Abby valdo dešinę kūno pusę, Brittany – kairę, o žemiau juosmens jos dalijasi organais bei kraujotaka.
Jos išgarsėjo dar 1996-aisiais, pasirodžiusios „Oprah Winfrey Show“ laidoje, o vėliau atsidūrė ir ant žurnalo LIFE viršelio. TLC realybės serialas sekė jų studentavimo laikus Betelio universitete (Minesotoje) ir keliones po Europą, suteikdamas žiūrovams retą galimybę pamatyti jų kasdienybę.
Šiuo metu daugiau detalių apie kūdikį nepateikta.
