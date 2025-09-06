Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Milane prasideda viešas atsisveikinimas su mados legenda Giorgio Armani: plūsta žmonės

2025 m. rugsėjo 6 d. 10:26
Šeštadienį Milane prasidėjo viešas atsisveikinimas su anapilin iškeliavusiu Giorgio Armani.
Visuomenės nariai gali pagarbą italų mados legendai garsiajame „Teatro Armani“ pastate Milane, kur pastatytas jo karstas.
Prieš pastato atidarymą 9 val. vietos laiku (10 val. Lietuvos laiku) eilėje prie durų laukė šimtai žmonių.
Viešas atsisveikinimas su G. Armani truks dvi dienas, iki privačių laidotuvių pirmadienį.
Italų dizaineris mirė ketvirtadienį, būdamas 91-erių.
Jis buvo tikras itališko stiliaus ir elegancijos simbolis, pakeitęs vyrų ir moterų kostiumų suvokimą ir pritaikęs juos šiuolaikinei auditorijai.
Armani garsėjo ir kaip verslininkas – jo įmonė kasmet sugeneruodavo daugiau nei 2 mlrd. svarų pajamų.
„Jis dirbo iki paskutinių dienų, atsidavęs įmonei, kolekcijoms ir daugybei ateities projektų“, – buvo skelbiama oficialiame „Armani“ prekės ženklo pranešime „Instagram“.
Jame priduriama, kad dizaineris buvo „nenugalimas iki pat galo“.
Giorgio Armani Italijos mados namai įkurti 1975 metais.
„Giorgio Armani“ gamina ir pardavinėja prabangius drabužius, aksesuarus, kosmetikos prekes, kvepalus, kremus odai, akinius, laikrodžius ir papuošalus.
