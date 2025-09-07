Draugės netektį išgyvenusi Kim Kardashian išliejo širdį: „Tylu ir tuščia“

Jos įraše – gražūs prisiminimai apie laiką kartu.
„Tai buvo tavo gimtadienis ir žinau, kad tu niekada nemėgdavai daryti didelės šventės, bet linkiu tau dangaus gimtadienio, Lindz.
Laukiau mėnesius, kol galėsiu tai paskelbti, nes neradau tinkamų žodžių. Niekaip nepavyksta apibūdinti, kaip tylu ir tuščia mūsų draugų pokalbiuose be tavęs“, – rašė Kim.
Ji prisipažino, kad draugė būtų nenorėjusi dėmesio: „Žinau, kad būtum varčiusi akis dėl mano įrašo, ypač todėl, kad net neturėjai socialinių tinklų, bet negalėjau važiuoti prie ežero ir tavęs nejausti visur aplink.“
Dalindamasi senomis nuotraukomis, kuriose draugė šypsosi prie ežero, K.Kardashian pridūrė: „Ežeras buvo tavo laimės vieta. Ten tu jauteisi lengvesnė, sveikesnė... Buvai tiesiog tu pati.“
Pasak Kim, kartu su Lindsay ir kitomis artimiausiomis draugėmis, kurias ji vadina „lifers“, leisti laiką prie ežero buvo jų mylimiausia tradicija: „Tai mūsų laikas būti kartu su vaikais, pabėgti nuo viso išorinio triukšmo.“
Žinutė sulaukė ir artimųjų palaikymo — sesuo Khloe Kardashian komentavo: „Nuostabiai parašyta… myliu tave .“
Kaip dar sausį pranešė Daily Mail, Lindsay May mirė nuo retos vėžio formos. Artimų šaltinių teigimu, ši netektis Kim buvo itin sunki, nes jos draugavo dar nuo vaikystės Beverli Hilse.