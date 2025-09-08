Po Catherine Middleton šukuosenos pokyčių – kirpėjo kirtis: „Esu sukrėstas“

„Princesė tapo blondine“ – tokios antraštės puošė viso pasaulio žiniasklaidą.
Regis, tokią spalvą ji pasirinko pirmą kartą per savo buvimo karališkosios šeimos nare laikotarpį, todėl daugeliui šie pasikeitimai sukėlė nuostabą.
Kol vieni gyrė hercogienės plaukus, kiti iškėlė diskusiją dėl naujo įvaizdžio, o ne vienas svarstė – ar tai ne perukas? Tačiau nors diskusijos verda, panašu, jog princesė itin mėgaujasi nauju įvaizdžiu.
Po viešo pasirodymo nusprendė prabilti ir princesės Dianos buvęs kirpėjas Samas McKnightas, kuris instagrame išdėstė, ką mano.
„Esu sukrėstas, pasibaisėjęs ir nusivylęs dėl visų piktų komentarų apie Velso princesę.
Moters plaukai yra labai asmeniškas dalykas – tai jos šarvai, gynyba, pasitikėjimo savimi šaltinis ir dar daugiau. Negaliu patikėti, kiek daug pykčio ir empatijos stokos yra šiuose komentaruose. Dar skaudžiau tai, kad daug jų, atrodo, parašė pačios moterys, užsipuldamos jauną ir pažeidžiamą moterį. Ji, pasirinkusi savo kelią ir prisiėmusi šį vaidmenį, neturi kitos galimybės, tik drąsiai stoti prieš visuomenę“, – sakė S.McKnightas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į princesės Kate gydymąsi nuo vėžio bei sveikimo procesą.
„Esu tikras, kad ji mieliau pasitrauktų nuo nuolatinio viešumo. Tačiau ji tyliai, oriai ir nesavanaudiškai atstovavo mūsų šaliai, tapdama švelniosios galios simboliu, kurį dar turime kaip tauta. Vėžys kiekvieną paliečia skirtingai, tačiau visiems jis pakeičia gyvenimą. Todėl, prašau, palikite ją ramybėje. Gėda tiems, kurie to nesupranta“, – rašė jis.
Kate Middletonblondinėpokyčiai
