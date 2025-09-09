Italija atsisveikino su mados legenda Giorgio Armani: uždarose laidotuvėse – tik patys artimiausi

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 9 d. 14:48
Pirmadienį uždarame draugų ir artimųjų rate įvyko Giorgio Armani laidotuvės – ketvirtadienį miręs 91-erių metų amžiaus sulaukęs italų mados grandas buvo palaidotas Pjačencos provincijos Rivaltos miestelyje, kuriame ir užaugo.
Italijos mados ir verslo sostinėje Milane buvo paskelbta gedulo diena: šeštadienį ir sekmadienį su miesto teatre „Teatro / Armani“ pašarvotu G. Armani atsisveikinti atėjo apie 16 tūkst. žmonių.
Iš pagarbos mados namų įkūrėjui pirmadienį 15.00 val. buvo uždarytos prekių ženklo „Armani“ parduotuvės.
„Giorgio Armani puoselėjo Dievo sukurtą grožio sodą“, – prieš prasidedant laidotuvėms sakė Rivaltos San Martino bažnyčios parapijos kunigas Giuseppe Busanis.
„Jis jį išgyveno su jam būdingu kilniu paprastumu. Dažnai sužeistą kūrinį jis padėjo atnaujinti ir pakeisti jo formą. Esame dėkingi, kad jis pasirinko šią vietą, jaučiamės mylimi ir gerbiami. Ryšys su Rivalta daugelį metų gyvavo žemėje ir tęsis danguje. Čia buvo švenčiama daug Armani šeimos renginių. Todėl Rivalta išsaugojo gyvenimo, jausmų ir ryšių, kurie niekada nesibaigia, bet keičiasi, šventumą.
Be jokių abejonių, maestro Giorgio degė aistra sugrįžti pas artimuosius. Čia yra koplyčia, kurioje ilsisi jo motinos Marijos, brolio Sergio ir tėvo Ugo palaikai, ir aš manau, kad tai nuostabus dalykas – būti suvienytiems čia, žemėje, būti suvienytiems danguje“, – pridūrė jis.
Laidotuvių metu mieste buvo sustiprintas saugumas. Laidotuvių ceremonijoje dalyvavo tik apie 70 giminių, draugų ir artimųjų.
Vietos gyventojai kelią į bažnyčią nubarstė baltų gėlių žiedlapiais, o ant vieno iš vainikų buvo užrašyta: „Su didele meile, jūsų darbuotojai“.
Šaltinių teigimu, nuspręsta G. Armani palaikus kremuoti.
