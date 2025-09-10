Po įtampos kupinų metų – princo Harry ir karaliaus Karolio III susitikimas

Bakingamo rūmai patvirtino, kad karalius su sūnumi, Sasekso hercogu, privačiai gėrė arbatą karališkojoje rezidencijoje. Susitikimas truko apie 50 minučių.
Karalius Karolis III trečiadienio popietę atvyko iš Škotijos į Londoną, o princas Harry šią savaitę vieši Jungtinėje Karalystėje dėl labdaros renginių.
Gegužę duodamas emocingą interviu BBC, princas Harry kalbėjo apie norą atkurti santykius, sakydamas: „Labai norėčiau susitaikymo su savo šeima.“
Šis susitikimas laikomas pirmu žingsniu gerinant tėvo ir sūnaus santykius bei atkuriant pasitikėjimą, kai šeimą buvo apėmusi gili įtampa.
Paskutinį kartą jie buvo susitikę netrukus po to, kai karaliui pernai buvo diagnozuotas vėžys – tada Harry skubiai atskrido trumpam susitikimui.
Nors princas po to dar lankėsi Jungtinėje Karalystėje – daugiausia dėl teismo procesų – tėvo jis nebematė, ir santykiai atrodė įtempti.
Po to, kai Harry išvyko į kitą renginį, rūmai pranešė, kad daugiau komentarų apie privatų susitikimą neteiks.
Princas pirmadienį sugrįžo į JK ir Londone bei Notingeme dalyvavo keliuose labdaros renginiuose. Tuo metu visuomenėje kilo klausimų, ar jis susitiks su tėvu.
Ketvirtadienį Harry išvyks atgal į JAV, kur susitiks su Meghan ir vaikais, kurie šį kartą kartu neatvyko.
Princas anksčiau yra atvirai kalbėjęs apie nusivylimą, kad negali pasikalbėti su tėvu, ypač kai buvo nerimaujama dėl karaliaus sveikatos.
„Nėra prasmės toliau kovoti, gyvenimas yra brangus“, – BBC yra sakęs princas Harry.
Susitikimas tarp karaliaus ir princo Harry įvyko po vis garsiau sklandančių kalbų apie pastangas užglaistyti šeimos nesutarimus.