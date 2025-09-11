Ala Pugačiova pagaliau nutraukė tylą: ryžosi atskleisti tikrąją Rusijos palikimo priežastį ir nuomonę apie V. Putiną

Kalbėdama su Kateryna Gordeeva estrados legenda pirmą kartą atvirai papasakojo apie savo išvykimo iš Rusijos priežastis.
Dainininkė pripažino, kad sprendimą palikti šalį lėmė jos antikarinė pozicija ir po to kilęs spaudimas. Pasak jos, po pasisakymų prieš karą prasidėjo jos šeimos užgauliojimai.
Ypač skausminga atlikėjai buvo kai patyčių bangą teko išgyventi jos vaikams. Tai nutiko po to kai jos vyras, komikas Maksimas Galkinas buvo pripažintas „užsienio agentu“.
Al. Pugačiova pabrėžė, kad vaikai buvo užgauliojami ir puolami, ir tai tapo vienu iš lemiamų faktorių sprendžiant palikti šalį. Ji akcentavo, kad negalėjo leisti savo artimiesiems kentėti dėl jos pilietinės pozicijos.
Interviu, pataltiname „YouTube“ platformoje, dainininkė taip pat papasakojo apie susitikimą su buvusiu Rusijos ministru pirkininku Sergejumi Kirijenka, po kurio jai kilo „įtarumo jausmas“.
Šis susitikimas tik dar labiau sustiprino jos sprendimą išvykti. A. Pugačiova pripažino, kad atmosfera šalyje jai tapo „nepakeliama“.
Ji paneigė gandus, kad esą jau anksčiau turėjo Izraelio pilietybę. Pasak jos, šeima ją gavo tik išvykusi iš Rusijos.
Ypač griežtai atlikėja pasisakė apie politinę situaciją Rusijoje.
„Aš nenoriu baigti savo gyvenimo prie stalinizmo“, – sakė ji prisimindama, kaip žmonės džiaugėsi per Stalino laidotuves.
Jos teigimu, dabartinė represijų ir draudimų atmosfera jai primena vaikystės laikus.
Nepaisant išvykimo, atlikėja pabrėžė, kad nelaiko savęs „Tėvynės išdavike“. Ji pasakė, kad sąžinė yra „brangesnė už prabangą ar patriotizmą“, o sprendimą grindė būtinybe išsakyti savo nuomonę, net jei ji kertasi su oficialia valdžios linija.
Atlikėja užsiminė, jog iki tol ilgą laiką palaikė Vladimirą Putiną.
„Maniau, kad Putinas nėra kvailas žmogus – juk aš jį pažinojau, ne tik agitavau, bet ir pati balsavau už jį. Tuo metu jis man atrodė įkvepiantis: pasakė daug nuostabių dalykų, net apie Ukrainą, išsakė tai, ką pati galvojau.
Atrodė – štai jis, tikras lyderis. Galvojau: koks žmogus!. Todėl šiandien man pačiai yra šokas“, – sakė dainininkė.
Pasak atlikėjos, abejonės dėl Putino pradėjo rastis po to, kai jis net tris valandas pavėlavo į jai skirtą ordino įteikimo ceremoniją.
„Vėluokite, Vladimirai Vladimirovičiau, bet liaukitės tai daryti – man nuo to jau pabodo“, – ironizavo ji.
Pugačiova pridūrė, kad gyvenime visi supranta paprastą dalyką – žmonės nori gyventi ne bendrabutyje, o savo atskiruose namuose. Tačiau valstybiniu lygmeniu, kalbant apie Ukrainos siekį turėti nepriklausomybę, ši logika kažkodėl neveikia.
Dainininkė kritikavo ne tik Putiną, bet ir Dmitrijų Medvedevą.
„Aš draugavau su Dima… o šiandien jis – visai kitas žmogus. Aš jo nepažįstu. Kaip ir Vladimiro Vladimirovičiaus. Nesitikėjau, kad jie taps tokie. Jie pasikeitė, tapo visai kitokie žmonės“, – sakė atlikėja.
Interviu pabaigoje A. Pugačiova kreipėsi į savo klausytojus.
„Ačiū jums už bendravimo laimę. Ačiū už meilę ir paramą, už visus metus, už visą šį pusšimtį. Ačiū, kad esate su manimi dabar. Ir nereikia man nieko sakyti, tylėkit – aš tai žinau.
Mielieji, išmokite sakyti tiesą, siekti gero, gražaus, šviesaus. Nieko nereikia griauti – reikia kurti. Reikia melstis už taiką, o ne gardžiuotis karu. Ir nereikia blogai galvoti apie žmones, jei jų nepažįstate.
Sovietmečiu sklandė toks anekdotas: „Paskelbė visoje šalyje: visiems 10 val. ryto būti Raudonojoje aikštėje. – O kas bus? – Karsime visus. Klausimų yra? – Yra. – Kokį klausimą? – Virves savo atsinešti ar duos?“ Tokia kantri tauta pasiruošusi viskam“, – pasakojo ji.
Ala Pugačiova
