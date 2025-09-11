Lrytas Premium prenumerata tik
Su 100 vyrų per dieną permiegojusios „OnlyFans“ žvaigždės tėvai nesutramdė ašarų: prakalbo apie dvigubus standartus

2025 m. rugsėjo 11 d. 10:12
24 metų britų suaugusiųjų turinio kūrėja Lily Philips prisipažino, kad jos skandalingas „OnlyFans“ iššūkis, kai ji per vieną dieną permiegojo su šimtu vyrų, atnešė skaudžių pasekmių – jos šeima neteko dalies draugų.
Milijonus iš atviro turinio uždirbanti influencerė atviravo, kad artimiesiems buvo itin sunku ištverti visuomenės dėmesį po jos šokiruojančio poelgio.
„Jiems tai buvo labai sunku. Dokumentikoje matysite, kaip jie patys kalba apie savo išgyvenimus. Jiems labai skaudėjo, jie prarado draugų,“ – sakė Lily.
Šie žodžiai nuskambėjo po to, kai jos tėvai pasirodė BBC laidoje „Stacey Dooley Sleeps Over“. Ten jie pravirko, atvirai prabilę apie dukros profesiją.
„Mes žinojome, kad ji turi „OnlyFans“, bet maniau, kad tai tiesiog nuotraukos su maudymosi kostiumėliais ar apatiniu trikotažu“, – sakė Lily tėvas.
Mes bandėme tai priimti, nes norime išsaugoti santykius su dukra. Bet kai tai peržengė kitą ribą, mums jau buvo per sunku“, – pridėjo mama.
Lily vos tramdė ašaras, matydama tėvų skausmą.
„Jei tik galėtume ką nors padaryti, kad pakeistume jos profesiją, padarytume tai iškart. Labiausiai skaudina jos pažeminimas ir klausimas, ar ji saugi.
Jei viso to priežastis – pinigai, mes parduotume namą. Lily, tu galėtum turėti viską, ko nori, jei tik liautumeisi“, – sakė tėvai.
Lily kalbėjo, jog jei ji būtų vaikinas tikriausiai susidurtų su visai kitokiais standartais.
„Jei čia sėdėtų vyras pornografijos aktorius, klausimai būtų visai kitokie“, – sakė ji.
Ji taip pat pridėjo, kad jos veiklos nebūtų, jei nebūtų didžiulės paklausos.
„Aš pati save iškėliau į viešumą, todėl manęs nestebina reakcijos. Bet matau aiškią nelygybę – daugiausia kalbama apie mane, o ne apie šimtus vyrų, kurie tame dalyvauja“, – teigė ji.
