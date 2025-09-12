Aktorės Margot Robbie įvaizdis ne vieną privertė aiktelėti: perregima suknelė apnuogino sėdmenis

Praėjus dvejiems metams po visą pasaulį sužavėjusio filmo „Barbė“, kuriame M. Robbie atliko pagrindinį vaidmenį, aktorė vėl žengė raudonuoju kilimu.
Šįkart ji spindėjo nepriekaištingu įvaizdžiu ir dar kartą įrodė, kodėl yra laikoma viena ryškiausių Holivudo žvaigždžių.
Aktorė raudonuoju kilimu žengė su dailia ilga „Armani Privé“ 2025 m. pavasario kolekcijos suknele.
Tai – įspūdinga duoklė neseniai anapilin iškeliavusiai mados legendai Giorgio Armani (1934 – 2025), kuris mirė praėjusią savaitę, sulaukęs 91-erių.
Iš pradžių akį patraukė sudėtingi, žvilgantys gėlių raštai ant suknelės, tačiau aktorei pasisukus, gerbėjai nustebo dar labiau.
Perregima ir itin atvira suknelės nugara pabrėžė M. Robbie figūrą ir išryškino sėdmenis, o akinančio dizaino detalės žibėjo nuo kiekvieno fotoaparatų blyksnio.
Renginyje ji pozavo su airių aktoriumi Colinu Farrellu (49 m.) – jis ne ką mažiau nusileido savo nepriekaištingu stilumi. Vyras vilkėjo lietpaltį ir juodą „Dolce & Gabbana“ kostiumą, prie kurio priderino kaklaraištį.
Jiedu naujame filme „Big Bold Beautiful Journey“ atliko pagrindinius vaidmenis – Sarah ir David.
Primename, kad 2024 m. pabaigoje M. Robbie susilaukė pirmagimio – į viešumą ir aktorystę ji sugrįžo praėjus mažiau nei metams po sūnaus gimimo.
Margot Robbieaktorėįvaizdis
Rodyti daugiau žymių