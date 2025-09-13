Realybės šou žvaigždė šokiravo: susilaukti kūdikio padėjo brolio sperma

41-erių Luke nustebino savo sekėjus, paskelbdamas, kad jo 38-eių žmona Brittany Bennett laukiasi mergaitės.
Instagram paskyroje Luke atskleidė, kad pora ketverius metus stengėsi įgyvendinti savo tėvystės svajonę.
Kalbėdamas su „Herald Sun“, jis papasakojo, kad po nesėkmingų bandymų rasti spermatozoidų donorą, paprašė pagalbos brolio.
2023 metais Luke sužinojo, kad jo spermatozoidų skaičius lygus nuliui, todėl pora metus bandė pastoti, o vėliau jis ryžosi operacijai, tikėdamasis rasti gyvybingų spermatozoidų.
Jam diagnozuota neobstrukcinė azoospermija – vyrų nevaisingumo forma, kai sėklidės negamina spermatozoidų.
Ketvirtadienį Luke Instagram paskyroje atvirai papasakojo apie savo kelią į tėvystę.
„Keletas dalykų, kurių nesitikėjau, bandydamas tapti tėvu,“ – pradėjo jis. Pirmoji netikėta žinia buvo ta, kad Luke neturėjo gyvybingų spermatozoidų.
„Po metų bandymų su Britt, nusprendžiau atlikti vaisingumo tyrimą. Kai gavau rezultatus, jie rodė 0...“, – rašė jis.
Vėliau Luke pasirodė pas Sidnėjuje dirbusį specialistą, kuris pranešė, kad dar yra 40 proc. galimybė rasti spermatozoidų, bet tam reikės operacijos. Po procedūros jam pranešta, kad nieko nerasta – tai jį įklampino į depresiją.
„Po operacijos keli mėnesiai buvo tamsūs: sumišimas, pyktis, liūdesys. Tačiau praktikuojant meditaciją pavyko susidoroti su emocijomis,“ – rašė Luke.
Pora susituokė 2023-aisiais romantinėje ceremonijoje Hunter Valley regione, Naujajame Pietų Velse.