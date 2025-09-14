A. Pugačiova atskleidė šokiruojantį faktą apie savo santuoką su putinistu F. Kirkorovu

Pokalbio metu ji ne tik atskleidė, kodėl paliko Rusiją, bet ir prabilo apie subyrėjusią santuoką su rusų dainininku, putinistu Filipu Kirkorovu.
A. Pugačiova netikėtai prisipažino, kad santuoka su F. Kirkorovu buvo fiktyvi.
Apie tai ji prabilo per interviu laidai „Pasakyk Gordejevai“, skelbė unian.net.
„Turėjau dvi tikras santuokas. Pirmąją – su Mykolu Orbaku ir paskutinę – su Maksimu (Galkinu – aut.past.). O štai ta per vidurį – tai buvo pagalba draugui“, – kalbėjo ji.
Kalbėdama apie F. Kirkorovą, A. Pugačiova pabrėžė, kad ją „prispaudė“ priimti tokį sprendimą.
„Kol mano mama buvo gyva, ji kalbėdavo: „Padėk Filipukui“. Jo močiutė, kuri buvo mano mamos draugė, taip pat sakydavo: „Padėk Filipukui“.
Tai girdėdavau dar nuo paauglystės. Aš pažinojau jo motiną. <...>. Viktorija, žinoma, buvo pritrenkianti moteris. Ji sirgo vėžiu. Ir ji jautė beprotišką, tiesiog antgamtišką meilę Filipui, man tuomet nesuprantamą“, – pasakojo ji.
Pasak atlikėjos, šeima bendrai nusprendė, kad ji jam padės, ir ji manė, jog per trejus metus jį „pastatys ant kojų“.
Į klausimą, ar nebuvo galima išvengti santuokos, A. Pugačiova atsakė: „O kaip kitaip? Jei kalbės, kad romanas su Pugačiova, tai visi žinos... Tai iš karto patraukia dėmesį. Žingsnis, žinoma, primityvus, bet tuo metu jis labai gerai suveikė. Jis negali ant manęs pykti, aš jam daviau viską, ką galėjau.“
