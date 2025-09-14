Eltonas Johnas sukėlė nerimą internautams: paviešino nuotrauką iš ligoninės

Atlikėjas pasidalijo kadrais iš ligoninės, kur matyti jo sugipsuota ir spalvotais kristalais apkljuota koja. Tačiau viskas ne taip, kaip daugeliui pasirodė.
Gerbėjai tik po kiek laiko galėjo nurimti, nes paaiškėjo, kad tai buvo tik reklaminė fotosesija, skirta naujojo filmo „Spinal Tap“ tęsinio pristatymui. Tą patvirtino pats E. Johnas.
„Taip stipriai grojau rokenrolą, kad net prireikė gipso!“ – juokavo atlikėjas.
Gerbėjai neslėpė, kad šie kadrai iš pradžių jiems sukėlė nerimą, tačiau supratus, kad legendiniam daininkui viskas gerai, jie nurimo.
„Eltonai, nekelk mums tokios įtampos“, – rašė vienas internautas.
„Jūs mane išgąsdinote“, – pridūrė kitas.
„Buvau oro uoste ir man širdis nusirito į kulnus...“, – rašė dar vienas.
„Vos negavau širdies smūgio, galvojau, kad tai tikra“, – komentavo kitas.
Beje, nuotraukose Eltonas pozavo ne tik su sugipsuota koja, bet ir kaklo įtvaru. Vyras buvo apsuptas gėlių puokščių, sveikimo linkėjimų kortelių ir, žinoma, filmo aktorių.
Filmą „Spinal Tap II: The End Continues“, kuriame jis suvaidino, režisavo Robas Reineris. Tai – po 41 metų pasirodantis originalo „This Is Spinal Tap“ tęsinys.
Kartu su E. Johnu vaidina ir kitos ryškios žvaigždės, tarp jų – Paulas McCartney, Garthas Brooksas ir Trisha Yearwood.