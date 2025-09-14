Kandžių replikų dėl nušviesintų plaukų sulaukusi C. Middleton ir vėl pakeitė įvaizdį

Iš pradžių tokie hercogienės pokyčiai internautus labai nustebino – kol vieni gyrė jos naują įvaizdį, kiti kraipė galvas.
Pasigirdo ir kalbų, kad galbūt Velso princesė po ligos nusprendė nešioti peruką, tačiau tai – tik gandai.
Panašu, kad karališkosios šeimos narė norėjo išbandyti ką nors naujo, todėl nusidažė plaukus blondiniškai.
Visgi, panašu, kad šviesiaplaukės įvaizdžiu Velso princesė pasidžiaugė neilgai.
Jau rugsėjo 6-ąją ji pasirodė moterų regbio pasaulio taurės rungtynėse tarp Anglijos ir Australijos, kur pademonstravo savo naują įvaizdį.
Internautai atkreipė dėmesį, kad C. Middleton nuspredė grįžti prie savo įprastos išvaizdos ir vėl nusidažė plaukus ruda spalva.
Moteris atrodė puikiai nusiteikusi, o jos plaukai buvo sušukuoti į pusiau surištą uodegą.
Prie naujos, bet tuo pačiu senos šukuosenos hercogienė priderino tamsų švarkelį ir baltą palaidinę su raukiniais.
