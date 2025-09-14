Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Kandžių replikų dėl nušviesintų plaukų sulaukusi C. Middleton ir vėl pakeitė įvaizdį

2025 m. rugsėjo 14 d. 18:06
Lrytas.lt
Neseniai princas Williamas (43 m.) ir jo žmona, Velso princesė Catherine Middleton (43 m.) pirmą kartą po trumpos pertraukos pasirodė viešumoje. Visų akys iškart krypo į naują C. Middleton įvaizdį – moteris pademonstravo nušviesintus plaukus, kurie socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą diskusiją audrą.
Daugiau nuotraukų (9)
Iš pradžių tokie hercogienės pokyčiai internautus labai nustebino – kol vieni gyrė jos naują įvaizdį, kiti kraipė galvas.
Pasigirdo ir kalbų, kad galbūt Velso princesė po ligos nusprendė nešioti peruką, tačiau tai – tik gandai.
Panašu, kad karališkosios šeimos narė norėjo išbandyti ką nors naujo, todėl nusidažė plaukus blondiniškai.
Visgi, panašu, kad šviesiaplaukės įvaizdžiu Velso princesė pasidžiaugė neilgai.
Jau rugsėjo 6-ąją ji pasirodė moterų regbio pasaulio taurės rungtynėse tarp Anglijos ir Australijos, kur pademonstravo savo naują įvaizdį.
Internautai atkreipė dėmesį, kad C. Middleton nuspredė grįžti prie savo įprastos išvaizdos ir vėl nusidažė plaukus ruda spalva.
Moteris atrodė puikiai nusiteikusi, o jos plaukai buvo sušukuoti į pusiau surištą uodegą.
Prie naujos, bet tuo pačiu senos šukuosenos hercogienė priderino tamsų švarkelį ir baltą palaidinę su raukiniais.
Kate MiddletonšukuosenaPlaukai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.