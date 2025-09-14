Mirė filmo „Ponia Dautfajė“ žvaigždė Polly Holliday

Aktorės atstovas ir ilgametis draugas Dennis Aspland patvirtino liūdną žinią apie jos netektį. Anot jo, moteris mirė rugsėjo 9-ąją Manhatane.
Kol kas mirties priežastis nėra žinoma.
P. Holliday geriausiai buvo žinoma dėl savo vaidmens kaip kandžioji padavėja Florence Jean Castleberry 8-ajame dešimtmetyje rodytoje situacijų komedijoje „Alice“.
Ji taip pat sukūrė tokius personažus kaip Gloria Chaney filme „Ponia Dautfajė“ bei Marva Kulp filme „Spąstai tėvams“.
Po aktorės mirties gerbėjai išreiškė jai pagarbą ir socialiniuose tinkluose dalijosi prisiminimais, kaip vaikystėje mėgo jos kurtus personažus.
Žinia, kad P. Holliday paliko pasaulį, pasirodė mažiau nei po metų nuo jos kolegės, aktorės Linda Lavin (1937–2024) mirties – ji vaidino pagrindinį personažą seriale „Alice“.
Polly buvo paskutinė išlikusi pradinės Alice aktorių komandos narė.
Šis vaidmuo pelnė jai tris „Emmy“ nominacijas ir trumpai gyvavusį atskirą serialą.
Kiek vėliau, 1984 m. ji pasirodė filme Gremlinai, o 1986 m. – situacijų komedijoje Auksinės mergaitės.
filmas Ponia Dautfajėmirėnetektis
Rodyti daugiau žymių