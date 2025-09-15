Lrytas Premium prenumerata tik
„Emmy“ apdovanojimuose – itin drąsus Jennos Ortegos įvaizdis: krūtinę pridengė tik brangakmeniais

2025 m. rugsėjo 15 d. 14:21
Lrytas.lt
Sekmadienį Los Andželo teatre „Peacock“ įvyko įspūdingas ir kasmet laukiamas renginys – 77-oji „Primetime Emmy“ (vakaro televizijos) apdovanojimų įteikimo ceremonija.
Šis renginys laikomas vienu svarbiausių pramogų industrijoje ir prilygsta „Oskarų“, „Grammy“ bei „Tony“ įteikimams. Tradiciškai apdovanojimai atiteko ryškiausiems aktoriams ir kūrėjams.
Į legendinį teatrą susirinkusios garsenybės vilkėjo prabangius drabužius ir žengė raudonuoju kilimu, kur pozavo fotografams.
Tačiau bene labiausiai akį traukė drąsus aktorės Jenna Ortegos (22 m.) įvaizdis.
Serialo „Wednesday“ žvaigždė vilkėjo itin atvirą ir kūną atidengiančią palaidinę, puoštą dideliais įvairiaspalviais brangakmeniais.
Prie jos aktorė priderino sijoną aukštu liemeniu su drąsiu skeltuku, apnuoginusiu jos koją.
Tai – jau ne pirmas kartas, kai aktorė nustebina dėmesį kaustančiu įvaizdžiu.
Per serialo „Wednesday“ premjerą ji vilkėjo pusiau permatomą ir itin prigludusią gyvatės odos rašto suknelę, kuri išryškino jos figūrą.
O štai Niujorke, „Met Gala“ puotoje aktorė pasirodė su neįprasta suknele, pagaminta iš metalinių liniuočių.
