Holivude išdalinti prestižiniai „Emmy“ apdovanojimai: ant raudonojo kilimo – ryškiausios pasaulio žvaigždės

JAV televizijos apdovanojimai prilygsta „Oskarų“, „Grammy“ ir „Tony“ apdovanojimų ceremonijoms. Kaip ir kasmet statulėlės buvo išdalytos geriausiems aktoriams bei kūrėjams.
Išsipuošusios garsenybės rinkosi legendiniame „Peacock“ teatre ir pozavo ant čia pat nutiesto raudonojo kilimo.
Tarp garsiausių vardų – dainininkė Selena Gomez ir jos sužadėtinis prodiuseris Benny Blanco, aktoriai Jenna Ortega, Sydney Sweeney, Benas Stilleris, Judas Law, Cate Blanchett, dainininkė Rita Ora ir kiti.
Iškilmingą ceremoniją šį kartą buvo patikėta vesti komikui Nate Bargatze.
Bene labiausiai ant raudonojo kilimo akys krypo į vestuvėms besiruošiančius S. Gomez ir B. Blanco, kurie vienas kitą apdovanojo saldžiais bučiniais.
