Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Holivude išdalinti prestižiniai „Emmy“ apdovanojimai: ant raudonojo kilimo – ryškiausios pasaulio žvaigždės

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:34
Lrytas.lt
Pirmadienio naktį Los Andžele tvyrojo šventinė nuotaika. Čia 77-ąjį kartą išdalyti prestižiniai „Emmy“ apdovanojimai.
Daugiau nuotraukų (185)
JAV televizijos apdovanojimai prilygsta „Oskarų“, „Grammy“ ir „Tony“ apdovanojimų ceremonijoms. Kaip ir kasmet statulėlės buvo išdalytos geriausiems aktoriams bei kūrėjams.
Išsipuošusios garsenybės rinkosi legendiniame „Peacock“ teatre ir pozavo ant čia pat nutiesto raudonojo kilimo.
Tarp garsiausių vardų – dainininkė Selena Gomez ir jos sužadėtinis prodiuseris Benny Blanco, aktoriai Jenna Ortega, Sydney Sweeney, Benas Stilleris, Judas Law, Cate Blanchett, dainininkė Rita Ora ir kiti.
Iškilmingą ceremoniją šį kartą buvo patikėta vesti komikui Nate Bargatze.
Bene labiausiai ant raudonojo kilimo akys krypo į vestuvėms besiruošiančius S. Gomez ir B. Blanco, kurie vienas kitą apdovanojo saldžiais bučiniais.
EmmyapdovanojimaiKinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.