Paviešinta sena Alos Pugačiovos nuotrauka sulaukė tūkstančių reakcijos: tai įvyko ne šiaip

Šįkart jis pozuoja su sunkiai atpažįstama dainininke Ala Pugačiova (76 m.), kuri visai neseniai davė pirmąjį atvirą interviu po to, kai, prasidėjus karui Ukrainoje, paliko Rusiją.
„2007 metai, su didžiąja Ala Pugačiova. Fone (kas simboliška) – suvaikėjęs karingas fašistas Ilja Reznikas su žmona“, – prie nuotraukos savo „Instagram“ paskyroje rašė jis.
Žinomas žurnalistas taip pat pagyrė atlikėją už neseniai duotą stulbinantį interviu.
Šis įrašas kaipmat pavergė internautų širdis – sulaukė daugiau nei 19 tūkst. patiktukų ir daugiau nei šimto komentarų.
Po nuotrauka išsakydami savo nuomonę, daugelis internautų pritarė D. Gordonui ir gyrė Pugačiovą už jos atvirumą:
„Visas interviu – tarsi vienu įkvėpimu. Fantastiška moteris. Pavydžiu jums baltu pavydu, kad turėjote galimybę pabūti šalia jos“, „Interviu galingas! Negaliu išmesti iš galvos! Pugačiova tikrai didi! Buvo, yra ir visada bus! Ir jos interviu – tai tas atvejis, kai žiūrėjo ir žiūrės visi“, „Nuostabi, žmogiška, protinga, išmintinga moteris, kuri dainuoja“, „Žaviuosi ja“, „Žmogus, kuris visus myli ir visiems atleido. Laimingas žmogus. Labai oriai“, – rašė komentatoriai.
Primename, kad atlikėja su šeima Rusiją paliko dar 2022 metais, kai prasidėejo išpuoliai prieš jos šeimą.
Atvirame interviu dainininkė pripažino, kad sprendimą palikti šalį lėmė jos nepritarimas šaltakraujiškam karui ir po to kilęs spaudimas. Pasak jos, po pasisakymų prieš karą prasidėjo jos šeimos užgauliojimai.
Ypač skausminga atlikėjai buvo kai patyčių bangą teko išgyventi jos vaikams. Tai nutiko po to kai jos vyras, komikas Maksimas Galkinas buvo pripažintas „užsienio agentu“.