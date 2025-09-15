Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paviešinta sena Alos Pugačiovos nuotrauka sulaukė tūkstančių reakcijos: tai įvyko ne šiaip

2025 m. rugsėjo 15 d. 20:02
Lrytas.lt
Ukrainos žurnalistas Dmitrijus Gordonas paviešino dar vieną nuotrauką iš asmeninio archyvo.
Daugiau nuotraukų (11)
Šįkart jis pozuoja su sunkiai atpažįstama dainininke Ala Pugačiova (76 m.), kuri visai neseniai davė pirmąjį atvirą interviu po to, kai, prasidėjus karui Ukrainoje, paliko Rusiją.
„2007 metai, su didžiąja Ala Pugačiova. Fone (kas simboliška) – suvaikėjęs karingas fašistas Ilja Reznikas su žmona“, – prie nuotraukos savo „Instagram“ paskyroje rašė jis.
Žinomas žurnalistas taip pat pagyrė atlikėją už neseniai duotą stulbinantį interviu.
Šis įrašas kaipmat pavergė internautų širdis – sulaukė daugiau nei 19 tūkst. patiktukų ir daugiau nei šimto komentarų.
Po nuotrauka išsakydami savo nuomonę, daugelis internautų pritarė D. Gordonui ir gyrė Pugačiovą už jos atvirumą:
„Visas interviu – tarsi vienu įkvėpimu. Fantastiška moteris. Pavydžiu jums baltu pavydu, kad turėjote galimybę pabūti šalia jos“, „Interviu galingas! Negaliu išmesti iš galvos! Pugačiova tikrai didi! Buvo, yra ir visada bus! Ir jos interviu – tai tas atvejis, kai žiūrėjo ir žiūrės visi“, „Nuostabi, žmogiška, protinga, išmintinga moteris, kuri dainuoja“, „Žaviuosi ja“, „Žmogus, kuris visus myli ir visiems atleido. Laimingas žmogus. Labai oriai“, – rašė komentatoriai.
Primename, kad atlikėja su šeima Rusiją paliko dar 2022 metais, kai prasidėejo išpuoliai prieš jos šeimą.
Atvirame interviu dainininkė pripažino, kad sprendimą palikti šalį lėmė jos nepritarimas šaltakraujiškam karui ir po to kilęs spaudimas. Pasak jos, po pasisakymų prieš karą prasidėjo jos šeimos užgauliojimai.
Ypač skausminga atlikėjai buvo kai patyčių bangą teko išgyventi jos vaikams. Tai nutiko po to kai jos vyras, komikas Maksimas Galkinas buvo pripažintas „užsienio agentu“.
Ala PugačiovaNuotrauka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.