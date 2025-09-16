Karalienė Camilla praleido karališkosios šeimos narės laidotuves: paaiškėjo priežastis

Popiežius Leonas XIV asmeniškai pagerbė 1994 m. į katalikybę atsivertusią Kento kunigaikštienę, per laidotuves buvo perskaityta jo žinutė, kurioje pontifikas gyrė jos „krikščionišką gerumą“.
Pirmą kartą šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos istorijoje karališkosios šeimos narei atminti buvo surengtos katalikiškos mišios ir laidotuvės.
Likus vos kelioms valandoms iki ceremonijos ir prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo atvykimą į Jungtinę Karalystę valstybinio vizito, Bakingamo rūmai paskelbė, kad karalienė nedalyvaus Kento kunigaikštienės atminimo mišiose, „nes ji sveiksta po ūminio sinusito“.
Tačiau 78 metų karalienė planuoja lydėti karalių Karolį III per įtemptą karališkųjų renginių programą D. Trumpo valstybinio vizito metu trečiadienį ir ketvirtadienį.
Velso princas Williamas ir jo žmona Catherine buvo tarp gedinčiųjų, susirinkusių Vestminsterio katedroje. Tarp jų buvo matyti ir nemalonėn patekęs karaliaus brolis princas Andrew, Jorko kunigaikštis, ir jo buvusi žmona Sarah, Jorko kunigaikštienė.
Kento kunigaikštienė, mirusi rugsėjo 5 d. būdama 92 metų, buvo žinoma dėl savo ryšių su Vimbldono teniso turnyru ir anonimiškai dėstė muziką pradinėje mokykloje.
Talentinga pianistė, vargonininkė ir dainininkė Katharine Worsley gimė aristokratų šeimoje Jorkšyre, šiaurės Anglijoje. 1961 m. ji ištekėjo už princo Edwardo, Kento kunigaikščio, velionės karalienės Elžbietos II pirmosios eilės pusbrolio. 89 metų Kento kunigaikštis tebėra dirbantis karališkosios šeimos narys.
Pranešta, kad Camilla tikisi pakankamai atsigauti po ligos, kad galėtų dalyvauti visuose D. Trumpo valstybinio vizito renginiuose. Ji turėtų kartu su karaliumi priimti D. Trumpą ir jo žmoną Melanią Vindzoro pilyje trečiadienį apie vidurdienį vietos laiku.
Karalius Karolis IIIKornvalio kunigaikštienė CamillaDidžioji Britanija
Rodyti daugiau žymių