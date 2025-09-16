Princas Harry minėjo gimimo dieną: nustebino M. Markle žingsnis

Šia proga jo žmona Meghan Markle pasidalino nauju įrašu „Instagram“ paskyroje.
Meghan paskelbė nuotrauką iš Harry 31-ojo, kuri buvo daryta dar prieš jų pažintį.
Kadre užfiksuotas princas tuomet lankėsi „Goodwood“ aerodrome, minėdamas Britų mūšio 75-ąsias metines. Tąkart vyko istorinė aviacijos demonstracija su Britų mūšio laikų lėktuvais.
Nuotraukoje Harry vilki žalią kombinezoną su vardu „Harry Wales“, pasinaudodamas tėvo Karaliaus Karolio III anuometiniu Velso princo titulu.
Šį vardą mokykloje bei kariuomenėje naudojo ir būsimas karalius, Harry brolis princas Williamas.
Meghan žaismingai po įrašu brūkštelėjo: „Oi, sveikas, gimtadienio berniuk“.
Įrašas sulaukė daugybės pozityvių reakcijų.
Paskutinį kartą vyrui įrašą Meghan skyrė Valentino dienos proga.
„Mano meile, aš visada valgysiu su tavimi mėsainius su bulvytėmis bei žuvį su bulvytėmis. Ačiū tau už viską,“ – tada rašė ji.
Princas Harry ir Meghan susituokė 2018 m. gegužę, jų sūnus Archie gimė 2019 m. gegužę. 2020 m. pora atsisakė karališkųjų pareigų Jungtinėje Karalystėje ir persikėlė į Meghan gimtąją Kaliforniją, kur 2021 m. birželį jiems gimė princesė Lilibet.