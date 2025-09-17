Holivudo legendos R. Redfordo mirtis nuliūdino viso pasaulio grietinėlę: tarp jų – L. DiCaprio, M. Streep

Šią žinią patvirtino jo atstovė spaudai Cindi Berger. Ji pranešė, kad R. Redfordas mirė miegodamas, „apsuptas mylimųjų“, savo namuose Jutoje. Mirties priežastis neatskleidžiama.
Redfordas išgarsėjo visame pasaulyje drauge su Paulu Newmanu vaidindamas filme „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ („Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas“, liet.) (1969).
Vėliau jis sukūrė daugybę įsimintinų vaidmenų, tarp jų – „The Sting“ („Stingas“, liet.) (1973), „Three Days of the Condor“ („Trys Kondoro dienos“, liet.) (1975) ir „All the President’s Men“, („Visa prezidento kariauna“, liet.) (1976).
Be darbo kine, R. Redfordas įkūrė „Sundance Institute“, iš kurio gimė „Sundance“ kino festivalis – didžiausias ir įtakingiausias nepriklausomo kino renginys JAV.
Skaudi Holivudo legendos netektis sukrėtė ir viso pasaulio kino bendruomenę, politikus bei jo gerbėjus.
„Visada žavėjausi Robertu Redfordu – ne tik jo legendine karjera, bet ir tuo, kas sekė paskui. Jis gynė progresyvias vertybes, aplinkosaugą, menų prieinamumą, suteikė galimybių naujoms aktyvistų ir kūrėjų kartoms. Tikra Amerikos ikona“, – rašė politikė Hillary Clinton.
„Ši žinia man buvo smūgis. Negaliu liautis verkusi. Robas man reiškė labai daug. Jis buvo gražus žmogus visomis prasmėmis. Jis stovėjo už Ameriką, už kurią privalome kovoti“, – liūdėjo aktorė Jane Fonda.
„Milžiniškai įtakinga kultūros figūra. Kaip aktorius, prodiuseris, režisierius jis priėmė kūrybiškai drąsius sprendimus. Sukūręs „Sundance“ jis pakeitė nepriklausomo kino pasaulį“, – dalijosi režisierius Ronas Howardas.
„Vienas iš liūtų išėjo. Ilsėkis ramybėje, mano brangus drauge“, – rašė aktorė Meryl Streep.
„Robertas Redfordas paliko mus – tikra kino ikona kiekviena prasme. Jo talentas liks amžiams“, – pridėjo aktorius Antonio Banderasas.
„Aktoriumi, aktyvistu, aistringu aplinkosaugininku ir meno globėju buvęs R. Redfordas paliko neišdildomą pėdsaką. Jo įsipareigojimas planetai ir menui įkvėps dar daug kartų“, – liūrėjo aktorius Leonardas DiCaprio.
„Kiekviena diena filmavimo aikštelėje su juo buvo džiaugsmas. Jis buvo charizmatiškas, protingas, įdomus – vienas geriausių aktorių, kokius esame turėję. Vienintelis toks“, – sakė dainininkė, aktorė Barbra Streisand.
„Chaoso pasaulyje jis buvo pastovumo, išminties, talento ir gerumo pavyzdys“, – dalijosi dainininkė Nancy Sinatra.
„Dirbti su juo buvo svajonės išsipildymas. Mes iš karto tapome draugais. Ilsėkis ramybėje, mano drauge“, – liūdesį išreiškė aktorius Morganas Freemanas.
Robertas RedfordasMeryl StreepBarbra Streisand
