Neseniai pagimdžiusi reperė Cardi B laukiasi dar vieno vaiko

2025 m. rugsėjo 17 d. 18:13
Lrytas.lt
Garsi reperė Cardi B (32 m.) trečiadienį atskleidė netikėtą naujieną – ji laukiasi dar vieno vaikelio, rašė „E! News“.
Apie tai, kad laukiasi jau ketvirtojo vaiko, ji prasitarė „CBS Mornings“ laidoje.
„Laukiuosi vaiko su savo vaikinu Stefonu Diggsu“, – sakė Cardi B.
Atlikėja buvo dėkinga už sveikinimus ir tikino, kad jaučiasi labai laiminga.
„Esu labai laiminga. Jaučiuosi esanti geros nuotaikos. Jaučiuosi labai stipri, labai galinga, kad darau visą šį darbą, bet darau jį tuo pačiu metu, kai kuriu kūdikį“, – kalbėjo ji.
Be to, ketvirtojo vaiko ji laukiasi nuo naujo mylimojo. Kitų trijų vaikų ji susilaukė su reperiu Offset.
„Aš ir mano mylimasis labai vienas kitą palaikome. Mes esame tarsi viename karjeros taške.
Manau, kad mes esame tikrai puikūs ir vieni iš geriausių savo srityje. Ir aš, ir jis manome taip pat“, – dėstė moteris.
Primename, kad reperė dar visai neseniai pagimdė trečiąjį vaiką – 2024 m. rugsėjį.
