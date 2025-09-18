Jimmy Kimmelio pokalbių laidos nutraukimas šokiravo garsenybes: „Tai kelia siaubą“

Ši žinia sukrėtė ne tik laidos gerbėjus, bet ir žinomus JAV pramogų pasaulio žmones.
Ne vienas iš jų ėmė ginti laidos vedėją J. Kimmelį ir prakalbo apie žodžio laisvę.
Tarp jų – komikė Wanda Sykes, kuri savo „Instagram“ paskyroje išreiškė savo poziciją. Trečiadienio vakarą J. Kimmelio laidoje turėjusi pasirodyti moteris teigė, kad yra nusivylusi dabartine šalies padėtimi dėl žodžio laisvės.
„Pažiūrėkite. Jis (D. Trumpas – aut.past.) neužbaigia karo Ukrainoje ir neišsprendė Gazos problemos. Bet per pirmuosius valdymo metus jis panaikino žodžio laisvę. Ei, tie, kurie meldžiasi, dabar laikas tai daryti. Myliu tave, Jimmy“, – kalbėjo W. Sykes.
Komikei antrino ir žinomas aktorius Benas Stilleris, kuris teigė, kad visa tai yra neteisinga.
Prie jo prisidėjo ir aktorė Sophia Bush, kuri išreiškė kritiką šalyje priimamiems sprendimams.
„Pirmoji pataisa Amerikoje nebeegzistuoja. Taškas. Čia yra fašizmas, ir tai kelia siaubą“, – dėstė ji.
Apie žodžio laisvę pasisakė ir kitoms garsenybėms pritarė dainininkė Halsey.
„Jei kas nors nesuprato, mes esame fašizmo, „savo draugų ir kaimynų skundimo“, „ekstremalios cenzūros“, „neatskiriamos propagandos“ etape“, – su nusivylimu kalbėjo ji.
Primename, kad ABC nenurodė, kurios būtent remarkos paskatino sustabdyti laidos transliacijas, tačiau teigė, kad jos susijusios su J. Kimmelio komentarais apie Ch. Kirką, kuris praėjusią savaitę buvo nušautas Jutos valstijoje.
Savo laidoje J. Kimmelis užsiminė, kad įtariamasis šaulys Tyleris Robinsonas galėjo būti susijęs su D. Trumpo judėjimu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA).
Laidos prodiuserių kompanija J. Kimmelio pastabas pavadino „įžeidžiančiomis ir netaktiškomis kritiniu mūsų nacionalinio politinio diskurso metu“. Kol kas neaišku, ar laida vėl pasirodys eteryje.
Šis incidentas JAV pakurstė diskusijas apie tai, kaip galima kalbėti apie Ch. Kirko mirtį. Jo griežtos konservatyvios pažiūros labai skaldė visuomenę, o kritikai teigia, kad D. Trumpo administracijos grasinimai imtis veiksmų prieš komentatorius reiškia, kad spaudos ir žodžio laisvės šalyje pamažu ỹra.
