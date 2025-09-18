Per susitikimą su karališkąja šeima M. Trump nustebino ryškiu įvaizdžiu: iš internautų – kritikos strėlės

Kai D. Trumpas ir M. Trump su sraigtasparniu „Marine One“ nusileido šalia Vindzoro pilies, juos šiltai pasitiko sosto įpėdinis princas Williamas ir jo žmona princesė Catherine.
Pasisveikindamas su C. Middleton ir princu Williamu, D. Trumpas negailėjo komplimentų Velso princesei.
„Jūs esate graži, labai graži“, – tarė jis.
Susitikimo metu C. Middleton stebino savo elegancija – ji vilkėjo tamsiai raudonos spalvos paltą, prie kurio priderino elegantišką skrybėlę ir rudus batelius.
Savo išvaizda stebino ir itin ryškų įvaizdį pasirinkusi M. Trump.
Pirmoji ponia M. Trump pasipuošė ryškiai geltona „Carolina Herrera“ suknele, prie kurios priderino alyvinės spalvos diržą ir žalius auskarus.
Visgi toks įvaizdis patiko ne visiems – kol kai kurie gyrė geltoną suknelę, kiti kraipė galvas dėl pasirinktos suknelės ir spalvų.
„Atsiprašau, bet man nepatinka geltona Melanios suknelė“, – rašė vienas internautas.
„Ji tokia keista. Aš tik sakau“, – pridūrė kitas.
„Ta suknelė siaubinga. Atsiprašau, niekada nemačiau Melanios su tokiu prastu aprangos pasirinkimu“, – komentavo dar vienas.
„Ar Melania tapo akla spalvoms? Geltona suknelė, rožinis diržas, smaragdo spalvos auskarai?“, – stebėjosi kitas.
Po pasisveikinimo D. Trumpas su M. Trump ir princu Williamu su jo žmona Catherine nuėjo į Vindzoro pilį, kur juos pasitiko karalius Karolis III ir karalienė Camilla.
Tuo metu karalienė Camilla vilkėjo tamsiai mėlyną ilgą suknelę, prie kurios priderino karališkus aksesuarus. Kai kurie internautai atkreipė dėmesį, kad Camilla ir M. Trump atrodė susiderinusios, nes jų suknelių pasirinkimai ne vienam priminė Ukrainos vėliavą.
Buvo imta spėlioti, kad tai – žinutė pasauliui, tačiau neatmetama, kad tai buvo tik paprastas atsitiktinumas.
Visi keturi – karalius Karolis III ir Camilla bei D. Trumpas su M. Trump – pozavo su plačiomis šypsenomis.
D. Trumpas neslėpė susijaudinimo, kad buvo taip gražiai sutiktas.
„Tai tikrai vienas didžiausių mano gyvenimo pagarbos ženklų – tokia pagarba jums ir jūsų šaliai“, – sakė D. Trumpas, pajuokaudamas, kad norėtų būti „paskutinis“ Amerikos vadovas, gavęs du kvietimus valstybiniam vizitui.
Ši pastaba sukėlė karaliaus juoką, kuris anksčiau pats juokavo, kad vos neištekėjo už buvusio JAV prezidento Richardo Nixono šeimos narės, primindamas apie „ypatingus santykius“ tarp Vašingtono ir Londono.
„Aš visada žavėjausi Amerikos žmonių išradingumu ir laisvės principais, kuriuos jūsų didžioji demokratija atstovauja nuo pat pradžių. Per visą savo gyvenimą – nuo pirmojo vizito į JAV 1970 metais ir dar dvidešimt vizitų po to – aš branginau artimą britų ir amerikiečių ryšį“, – sakė karalius Karolis III.
Susitikimo metu D. Trumpas ragino šeimininkus „ginti išskirtinį paveldą, kuris daro mus tuo, kas esame“.
„Turime ir toliau ginti anglakalbio pasaulio tautų vertybes, ir iš tiesų už jas stovime“, – kalbėjo jis.
Skelbiama, kad ceremonijoje dalyvavo apie 120 žirgų ir 1 tūkst. 300 britų kariuomenės narių – pasak JK pareigūnų, tai buvo didžiausias karinis iškilmingas sutikimas valstybinio vizito JK proga, kiek mena istorija.
