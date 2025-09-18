Plinta nejauki akimirka: susitikimo su M. Trump metu karalienė Camilla pastūmė C. Middleton?

Princesė buvo įsitraukusi į pokalbį su pirmąja JAV ponia Melania Trump, kai karalienė Camilla, regis, mostelėjo jai ranka, tarsi paragindama judėti toliau. Catherine nedelsdama pakluso, rašo newyorkpost.com.
Trečiadienį, rugsėjo 17-ąją, Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania buvo pasitikti princo Williamo ir princesės Kate Vindzoro pilyje. Po pradinio sutikimo karališkosios poros juos nuvedė susitikti su karaliumi Karoliu III ir karaliene Camilla prie Viktorijos rūmų.
Trumpus šiltai pasveikino tiek monarchai, tiek jų asmeniniai sekretoriai, prieš pokalbiams išsisklaidant į mažesnes grupeles.
Prezidentas ėmė bendrauti su karaliumi Karoliu III ir princu Williamu, tuo tarpu Camilla pasuko link Melanios.
Prie jų prisijungusi Catherine įsitraukė į pokalbį, o Camilla atrodė nejaukiai dairydamasi aplink.
Po kelių akimirkų karalienė rankos mostu tarsi parodė Velso princesei, kad ši turėtų pasitraukti. Princesė nedelsdama užbaigė pokalbį ir grįžo prie vyro, palikdama Camillą vienai tęsti diskusiją su pirmąja ponia.
Tai nebuvo vienintelis neįprastas vizito epizodas. Pasigirdo kalbų, jog Trumpai pažeidė karališkąjį protokolą, nes nepadarė reveranso ar linktelėjimo sveikindamiesi su karaliumi ir karaliene.
Vis dėlto rūmų oficialioje svetainėje pažymima, jog privalomų elgesio taisyklių nėra: vyrai paprastai lengvai linkteli galvą, moterys – atlieka nedidelį reveransą, tačiau rankos paspaudimas yra visiškai priimtinas.
Kate MiddletonKornvalio kunigaikštienė CamillaJungtinė Karalystė
Rodyti daugiau žymių