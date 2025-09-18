Sulaukusi 91-erių mirė žinoma amerikiečių aktorė, serialo „Dinastija“ žvaigždė

Apie netektį pranešė jos sūnus, „Sony Pictures Entertainment“ administracijos ir operacijų vykdomasis viceprezidentas Jonas Hookstrattenas.
Legendinio serialo „Dinastijos“ žvaigždė mirė sekmadienį nuo natūralių priežasčių Los Andžele.
Jos gedi vyras Andy Friendly (73 m.), su kuriuo ji susituokė 1986 metais.
Prieš santuoką su Andy, Patricia buvo ištekėjusi už Edo Hookstratteno – sporto ir pramogų teisininko, atstovavusio Elviui Presliui, Johnny Carsonui ir Vinui Scully.
Patricia labiausiai buvo žinoma dėl vaidmens kaip Joan Nash 7-ajame dešimtmetyje transliuotoje NBC komedijoje „Please Don't Eat The Daisies“. Jos herojė buvo laikraščio žurnalistė ir keturių išdykusių berniukų mama.
Taip pat Patricia suvaidino Sally Carver juostoje „Forever Female“, kurioje vaidino ir Ginger Rogers bei William Holden. Filme „Money From Home“ ji atliko gydytojos Autumn Claypool vaidmenį kartu su Deanu Martinu ir Jerry Lewis.
Jos pasirodymai filmuose „Forever Female“ ir „Money From Home“ pelnė jai „Auksinio gaublio“ apdovanojimą kaip Metų naujai aktorei.
Aktorė taip pat vaidino tokiuose filmuose kaip „Red Garters“, „There's Always Tomorrow“, „The Square Jungle“, „Walk the Proud Land“ ir „The Wheeler Dealers“.
Be vaidybos, Patricia dar ir dainavo bei šoko „The Dean Martin Show“, o taip pat pasirodė serialuose „Čarlio angelai“, „Havajai 5–0“, „Draugai“ ir kituose.
Vėliau savo karjeroje ji įkūnijo Emily Fallmont dešimtyje serialo „Dinastija“ epizodų..
Paskutinis jos, kaip aktorės, pasirodymas įvyko filme „Mont Reve“ (2012).
P. Crowley gimė 1933 m. Olyphant mieste, Pensilvanijoje, angliakasio šeimoje. Su vyresniąja seserimi ji išvyko į Niujorką, kur ši gavo vaidmenį Brodvėjaus miuziklo „Oklahoma!“ choro grupėje. Patricia lankė Aukštąją scenos menų mokyklą.