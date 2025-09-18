Sunkiai sergančio B. Williso žmona atsivėrė apie sunkų laikotarpį: galvojo, kad griūva santuoka

Aktoriaus žmona, modelis Emma Heming Willis (47 m.) atsivėrė apie sunkų laikotarpį, kuomet reikėjo susitaikyti su vyro diagnoze.
Moteris prisipažino, kad ne iškart suprato, kas vyksta. E. H. Willis neslėpė, kad ankstyvus vyro demencijos požymius ji palaikė sunkumais jų santuokoje.
„Buvo labai sunku suprasti, kur baigėsi Bruce'o raida, o kur prasidėjo liga. Pastebėjau, kad jis ėmė mikčioti, bet niekada nebūčiau pagalvojusi, kad tai frontotemporalinės demencijos simptomas“, – kalbėjo ji interviu žurnalui „People“.
Moteris tikino, kad jų santykiai visiškai pasikeitė – bendravimas tapo keistas.
„Pokalbiai nebebuvo sklandūs ir mūsų santykiai ėmė keistis. Buvo sunku suprasti, kodėl ir kas tai yra“, – aiškino ji.
E. H. Willis teigimu, pasikeitęs jos vyro elgesys kėlė daug klausimų. Ji net buvo susimąsčiusi apie jųdviejų santykius ir manė, kad santuoka griūva.
„Tai tas pats, kas daužyti galvą į sieną. Galvoji: „Iš kur kyla šis nesusipratimas? Kas vyksta mūsų santykiuose?“, – atviravo ji.
Kad ir kaip bebūtų, moteris pripažino, kad tik po kiek laiko jai atsivėrė akys.
„Supratus: „Aha, tai ne mano vyras – liga atima jam dalį smegenų, pajutau palengvėjimą.“ Po to aš šiek tiek suminkštėjau“, – kalbėjo moteris.
Primename, kad B. Willisas pasitraukė iš aktoriaus karjeros 2022 m., gavęs afazijos diagnozę. 2023 m. šeima patvirtino, kad liga progresavo į FTD – smegenų sutrikimą, paveikiantį elgesį, asmenybę ir kalbą.
