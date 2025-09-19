Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Lėktuvo katastrofoje žuvo muzikos žvaigždė Brettas Jamesas

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:06
Lrytas.lt
Muzikos pasaulis gedi – mirė muzikantas Brettas Jamesas. Pranešama, kad garsus dainų autorius žuvo lėktuvo katastrofoje. Jam buvo 57-eri.
Daugiau nuotraukų (1)
Nacionalinis dainų autorių šlovės muziejus patvirtino B.Jameso mirtį, nurodydamas, kad jis žuvo lėktuvo avarijoje. Išsamios nelaimės aplinkybės kol kas neatskleidžiamos, nes tyrimas tebevyksta.
B.Jamesas garsėjo kaip vienas ryškiausių kantri muzikos kūrėjų – būtent jis parašė tokias dainas kaip Carrie Underwoodo „Jesus Take the Wheel“ ir Kenny Chesney „When the Sun Goes Down“. Jo talentas leido jam įsitvirtinti kaip vienam talentingiausių dainų autorių.
„Jesus Take the Wheel“ tapo lūžio tašku Underwoodo karjeroje – ši daina pelnė kelias „Grammy“ nominacijas ir sulaukė didžiulio populiarumo už kantri muzikos ribų. 
Ankstesniuose interviu B.Jamesas yra sakęs, kad jo tikslas visada buvo kurti dainas, kurios paliestų žmonių širdis.
Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą jis sukūrė daugybę hitų, užkopusių į muzikos topų viršūnes. Jo įtraukimas į Nacionalinį dainų autorių šlovės muziejų buvo reikšmingas įvertinimas už jo indėlį į Amerikos muziką.
 
netektiskatastrofa

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.