Lėktuvo katastrofoje žuvo muzikos žvaigždė Brettas Jamesas

Nacionalinis dainų autorių šlovės muziejus patvirtino B.Jameso mirtį, nurodydamas, kad jis žuvo lėktuvo avarijoje. Išsamios nelaimės aplinkybės kol kas neatskleidžiamos, nes tyrimas tebevyksta.
B.Jamesas garsėjo kaip vienas ryškiausių kantri muzikos kūrėjų – būtent jis parašė tokias dainas kaip Carrie Underwoodo „Jesus Take the Wheel“ ir Kenny Chesney „When the Sun Goes Down“. Jo talentas leido jam įsitvirtinti kaip vienam talentingiausių dainų autorių.
„Jesus Take the Wheel“ tapo lūžio tašku Underwoodo karjeroje – ši daina pelnė kelias „Grammy“ nominacijas ir sulaukė didžiulio populiarumo už kantri muzikos ribų.
Ankstesniuose interviu B.Jamesas yra sakęs, kad jo tikslas visada buvo kurti dainas, kurios paliestų žmonių širdis.
Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą jis sukūrė daugybę hitų, užkopusių į muzikos topų viršūnes. Jo įtraukimas į Nacionalinį dainų autorių šlovės muziejų buvo reikšmingas įvertinimas už jo indėlį į Amerikos muziką.