Paaiškėjo, kodėl per valstybinį banketą šalia Catherine Middleton nesėdėjo princas Williamas

Šis banketas – tai diplomatinė prabanga, patiekiama kartu su rafinuotu meniu, o stiklo, sidabro ir šilko ansamblis skirtas priversti svečią, tokį kaip prezidentą D. Trumpą, pasijusti ypatingu.
Šv. Jurgio menė Vindzoro pilyje priminė ir viduramžių puotą, ir „Hario Poterio“ filmą – didinga aplinka, kurioje uniformuoti rūmų tarnai veikė taip preciziškai, kaip ir dieną parade žygiavę kariai, rašė BBC.
Stalai atrodė stulbinamai tvarkingi: kiekvienam svečiui po penkias taures, o prieš 160 svečių – net 1 452 sidabro įrankiai.
Šiltai pasitiktas JAV prezidentas, panašu, iš tiesų jautėsi ypatingai. Vakarienės metu jis sėdėjo šalia C. Middleton, kuri jam paliko didelį įspūdį, iš jo lūpų nuskambėjo ir švelnūs komplimentai.
Regis, D. Trumpas mėgavosi C. Middleton kompanija, tačiau ne vienam iškilo klausimas, kodėl šalia Velso princesės nesėdėjo jos vyras, princas Williamas?
Iš kitos jos pusės sėdėjo visai ne princas Williamas, o verslininkas Michaelis Boulos, kuris yra vedęs jauniausią D. Trumpo dukrą Tiffany.
Pasirodo, buvo parengtas specialus sėdėjimo planas. Dažniausiai tokie renginiai turi griežtą protokolą, kuriame priklausomai nuo pareigų, amžiaus, statuso, artimiausių santykių su karališkąja šeima ir kitų veiksnių skiriamos vietos prie stalo.
Princas Williamas buvo pasodintas šalia Paolos Reynolds, kuri šiuo metu eina Nacionalinės tinklų įmonės valdybos pirmininkės pareigas.
Nors princas Williamas ir C. Middleton nebuvo pasodinti kartu, pora nusprendė sulaužyti karališkąsias taisykles ir parodyti švelnumą vienas kitam.
Jiedu buvo įamžinti susikibę už rankų, stovintys prie Vindzoro pilies.
Paprastai karališkosios šeimos nariai viešumoje nedemonstruoja šiltų jausmų, siekdami atrodyti „profesionaliai“. Tačiau pastaruoju metu požiūris į šią taisyklę akivaizdžiai švelnėja.