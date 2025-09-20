Monica Bellucci ir Timas Burtonas suka skirtingais keliais

Apie skyrybas jiedu prabilo naujienų agentūrai AFP.
„M. Bellucci ir T. Burtonas su didele pagarba ir dideliu rūpesčiu vienas kitam nusprendė skirtis“, – rašoma bendrame jų pranešime.
Skelbiama, kad M. Bellucci ir T. Burtonas pažįstami jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau gandai apie jų šiltus jausmus vienas kitam ėmė sklisti tik po 2022 m. įvykusio Lumière kino festivalio Lione.
Apie savo romaną jiedu patvirtino 2023 m. Tada jis aktorę pakvietė filmuotis 2024 m. pasirodžiusioje siaubo komedijoje „Beetlejuice Beetlejuice“ – 1988 m. jo sukurto filmo „Beetlejuice“ tęsinyje.
Anksčiau T. Burtonas buvo siejamas su britų aktore Helena Bonham Carter – su ja jis susitikinėjo nuo 2001 iki 2014 m. Kartu jie turi sūnų Billy (21 m.) ir dukrą Nell (17 m.).
Savo ruožtu M. Bellucci prieš tai susitikinėjo su menininku Nicolas'u Lefebvre, tačiau jiedu išsiskyrė 2019 m.
Taip pat ji turi du vaikus iš 14 metų trukusios santuokos su prancūzų aktoriumi Vincentu Casseliu, kuri baigėsi 2013 m.