Princas Harry aplankė Lietuvos kaimynę: tai, ką ten veikė, buvo neįprasta ne vienam

Rašoma, kad princas Harry buvo netikėtai pastebėtas prie Lenkijos ir Ukrainos sienos.
Jis keliavo į Kijevą, kur ketino pristatyti savo fondo veiklą, skirtą padėti Ukrainos karo veteranams, tačiau prieš tai užsuko į Lenkiją.
Fotografai jį užklupo apie vidurnaktį. Reikia pripažinti, akimirka buvo kiek ironiška – Harry pasidavė greito maisto pagundoms ir, anot šaltinių, užsigėrė auksiniu gėrimu su puta.
Kelionė į Ukrainą– tai dalis princo Harry veiklos. Pastaruoju metu jis vis dažniau koncentruojasi į karo temas, jų pasekmes ir savo paties įvaizdį žiniasklaidoje.
Kaip pranešė „The Guardian“, karaliaus Karolio III sūnus pasiekė Ukrainos sostinę traukiniu iš Lenkijos. Būtent Lenkijoje įvyko vienas labiausiai netikėtų jo kelionės epizodų.
Apie vidurnaktį nedidelė grupelė žmonių sustojo prie pakelės maisto vagonėlių netoli sienos.
„Smulki dargana, rankose traškučių pakeliai ir alaus buteliai, laukimas prieš tęsiant kelionę“, – taip leidinys aprašė nuotaiką, pabrėždamas, kad visi buvo puikiai nusiteikę.
Publikuotose nuotraukose matyti meniu lenta už princo nugaros. Ant jos – pažįstami užrašai: kawa, kawa mrożona, zapiekanki, frytki, herbata, zupa dnia (kava, ledinė kava, skrudinti sumuštiniai, traškučiai, arbata, dienos sriuba, liet.)Vaizdas, kurio mažai kas tikėtųsi karališkojoje kelionėje.
Anot liudininkų, vienu momentu Harry pokštavo apie lenką pardavėją, sukeldamas juoką aplinkiniams. Su šypsena jis pastebėjo, jog nesupranta, kodėl kavinės savininkas užsidaro būtent dabar – juk turbūt sulaukė didžiausio lankytojų antplūdžio per visą istoriją.